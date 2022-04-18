Vali yönetmen koltuğuna oturdu

Nuh'un Gemisi Cudi filminin devam filmi olan, yapımcılığını Üsküdar Yapım/ Bülent Durgun'un üstlendiği; yönetmenliğini Gürsel Ateş'in başrollerini Metin Yıldız, Bülent Durgun, Emre Özmen ve Esma Soysal paylaştığı ‘Nuh’un Gemisi Cudi’de 2’, 22 Nisan’da sinemaseverlerle buluşuyor.Dünya üzerinde ilk kez Hz. Nuh’un Gemisi’nin oturduğu yer olarak kabul edilen Cudi Dağı’ndaki ‘Sefine’ bölgesinde gerçekleştirilen çekimleri sırasında seti Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ziyaret etti. Yapımcı Bülent Durgun'un ricası üzerine yönetmen koltuğuna oturan vali, oyuncularla keyifli dakikalar yaşadı. Çekimler sırasında kadrajda kepçe olduğunu gören Ali Hamza Pehlivan ekibe uyarılarda bulundu. Yapımcı Durgun “Oyuncular ve teknik ekip konuk yönetmenimizle harika bir gün geçirdik. Şırnak dizilere ve filmlere plato ili olmalı. Sayın Valimize misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Private’ta müzikseverlerle buluştu. Sahnesini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan Evgin, şarkısının bitiminde orkestrasının sürpriz olarak çaldığı doğum günü şarkısı ve izleyenlerin hep bir ağızdan söylediği “İyi ki doğdun Erol Evgin” sözleriyle, yeni yaşını sahnede kutladı. Sevenlerine teşekkür eden sanatçı; “Yeni yaşıma hayatta en sevdiğim işi yaparak, şarkı söyleyerek giriyorum ve sizlerle birlikte, ne mutlu bana... Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır’a gitmiştim, piramitler falan gezerken Sfenks tanıdı beni ‘Erol Abi, biz senin şarkılarınla büyüdük’ dedi” sözleriyle, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.
Sibel Can, önceki akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşen konserde 2 bin 200 kişilik salon tamamen doldu. Dinleyicileri, Sibel Can’ın tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gece, profesyonel bir ekip tarafından kayda alındı. Konser, yakında çeşitli platformlardan müzikseverlere ulaşacak.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Konserleri, Zuhal Olcay ile başlıyor. Sanatçı, 6 Mayıs Cuma akşamı sahnede olacak. Olcay’a gecede Ferhat Livaneli Orkestrası eşlik edecek.
Muazzez Ersoy, Sincan Belediyesi’nin düzenlediği ramazan etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu Sincan Kent Meydanı’nda sahneye çıktı. İftar sonrası gerçekleşen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.
Can Bonomo, yeni teklisi Gazapistan'ı ve video klibini takipçileri ile buluşturdu.Söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi ise Can Saban'a ait olan şarkının kayıtları Ali Rıza Şahenk'in sahibi olduğu The FatLab Stüdyosu'nda yapıldı. Kapak illüstrasyonu da yine Can Bonomo imzası taşıyor.Klipte Can Bonomo'ya ekip arkadaşları ve aile dostları eşlik etti. Can Bonomo, duygularını şu şekilde ifade etti: “ Bu insanlar benim ailem. Yan yana, can cana beraber büyüdük biz. Ben henüz 20'li yaşlarımın başında, kalbinde birkaç şarkı çalan, ufacık bir çocuktum tanıştığımızda. Yıllar geçti üzerinden. Can dostlarımız, eşlerimiz katıldı aramıza. Genişledik, büyüdük. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklar getirdik dünyaya. Müzikle, barış ve dostlukla büyüteceğiz onları. Hep beraber... Kuşlar konsun yollarınıza canım ailem. Melekler korusun bizleri... “Klibin yönetmenliğini, Can Bonomo'nun daha önceki neredeyse tüm klip çalışmalarının da yönetmenliğini yapan ve aynı zamanda birlikte çalıştığı müzisyen dostu Can Saban üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel yaptı. Can Bonomo'nun Gazapistan isimli yeni teklisi, 15 Nisan Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.
Şarkıcı Hamiyet, teorisyen ve yazar Barış Muslu’nun sunduğu, TV100’de yayınlanan “Beyin Dedektifi” programına konuk oldu. Hamiyet, hayatındaki kırılma noktalarını ve travmalarını anlattı: “Babamın intiharı bende travma yarattı. Annem de babam da mutsuzdu. Birbirlerine ve bize şiddet uyguluyorlardı. Babam intihar ederek vefat etti. Bu çok büyük bir travmaydı. Babam intihar ettiği sırada sahnedeydim. Sahneden babana bir şey olmuş diyerek indirdiler.”
KüçükÇiftlik Park, “100% Müzik Sunar: Park’ta Rock” konserlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Etkinlik, 8 Mayıs’ta Adamlar konseriyle başlayacak. Diğer konserler yakında açıklanacak.
Cemiyet hayatından çok sayıda isimle çalışan spor hocası Seher Özsüer, geçtiğimiz gün verdiği davette konuklarına yaza fit girmenin yollarını anlattı. Yürüyüşün çok önemli olduğunu söyleyen Özsüer, “Bedeninizi şaşırtarak yürüyün. 5 dakika hızlı, 5 dakika yavaş yapacağınız yürüyüşü 30 ile 45 dakika arasında tamamlayın. Günlük sporunuzu esneme ve egzersiz hareketleriyle birleştirdiğinizde önemli oranda yağ yakacağınızdan emin olun” dedi.
Geçtiğimiz Mart ayında “Geçmiş Olsun” şarkısı sevenleriyle buluşturan Umut Açıkgöz, şimdi de Avrupa turnesine çıkıyor...Açıkgöz, turnenin ilk ayağında Mayıs ve Haziran aylarında, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da art arda konserler verecek.Şarkıcı, toplamda 4 ülke ve 12 şehirde müzikseverlerle bir araya gelecek. Turne, Aralık ayında sona erecek.