Vali yönetmen koltuğuna oturdu

Can Bonomo, yeni teklisi Gazapistan'ı ve video klibini takipçileri ile buluşturdu.Söz ve müziği Can Bonomo'ya, düzenlemesi ise Can Saban'a ait olan şarkının kayıtları Ali Rıza Şahenk'in sahibi olduğu The FatLab Stüdyosu'nda yapıldı. Kapak illüstrasyonu da yine Can Bonomo imzası taşıyor.Klipte Can Bonomo'ya ekip arkadaşları ve aile dostları eşlik etti. Can Bonomo, duygularını şu şekilde ifade etti: “ Bu insanlar benim ailem. Yan yana, can cana beraber büyüdük biz. Ben henüz 20'li yaşlarımın başında, kalbinde birkaç şarkı çalan, ufacık bir çocuktum tanıştığımızda. Yıllar geçti üzerinden. Can dostlarımız, eşlerimiz katıldı aramıza. Genişledik, büyüdük. Canımızdan çok sevdiğimiz çocuklar getirdik dünyaya. Müzikle, barış ve dostlukla büyüteceğiz onları. Hep beraber... Kuşlar konsun yollarınıza canım ailem. Melekler korusun bizleri... “Klibin yönetmenliğini, Can Bonomo'nun daha önceki neredeyse tüm klip çalışmalarının da yönetmenliğini yapan ve aynı zamanda birlikte çalıştığı müzisyen dostu Can Saban üstlenirken, görüntü yönetmenliğini Murat Tuncel yaptı. Can Bonomo'nun Gazapistan isimli yeni teklisi, 15 Nisan Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.