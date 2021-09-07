Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman? Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) her yıl belirli tarihler ortaöğretim ve yükseköğrenim bursu için başvuru kabul ediyor. VGM burs başvuruları “burs.vgm.gov.tr” adresi üzerinden alınıyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları ne zaman? 2021-2022 burs başvuru tarihleri belli oldu mu?
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2021 – 2022 eğitim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilecek olan “Yükseköğrenim Bursu" için yapılacak açıklama binlerce öğrencinin gündeminde.
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Hem ortaöğrenim eğitim yardımları hem de yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az on beş gün önce duyurulur.
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VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir. Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.