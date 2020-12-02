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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 10:28 | 

VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık "Sürdürülebilir Eurobond İhracı"

Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki öncü bankası VakıfBank, bir ilke daha imza atarak mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işlemini başarıyla tamamladı. Birçok kıtadan uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği ve işlem büyüklüğünün üç katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6,625; kupon oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

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