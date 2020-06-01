Vakıfbank 6 ay ödemesiz tatil destek kredisi ödeme tablosu ve faiz oranları.. Tatil destek kredisi ne zaman çekilebilecek?
Tatil yapmak isteyenler bu yıl kamu bankaları tarafından verilen destek kredileri ile bu imkandan daha rahat faydalanabilecek. Krediler 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunuluyor. İşte Vakıfbank tatil 6 ay ödemesiz destek kredisi ödeme tablosu ve faiz oranları.. Tatil destek kredisi ne zaman çekilebilecek?
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Tatil Destek Tüketici Kredisi
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;
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Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.
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1.Taksit Seyahat Acentesi, 2. Taksit Banka tarafından ödenecek olup, müşterinin ödeyeceği taksit sayısı 28’dir.
Uygulamaya dahil olacak firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.
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Tatil Destek Kredi Kartı Uygulaması
Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlarımıza tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacaktır. Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacaktır.
Tatil Destek Kredi Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacaktır.