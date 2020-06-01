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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 10:37,

Vakıfbank taşıt kredisi (otomobil, motosiklet) ödeme tablosu.. Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları

Vakıfbank taşıt kredisi için ödeme tablosu ve Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları açıklandı. Sıfır yerli araç ve ikinci el otomobillerde uygulanacak ödeme tablosu bugün ortak yapılan açıklama ile duyuruldu. Bu kredilere başvurmak isteyen vatandaşlar otomobil ve motosiklet için kredi imkanından faydalanabilecekler. İşteVakıfbank taşıt kredisi ödeme tablosu.. Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları

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Ortak yapılan açıklama ve kredi detayları

Kamu bankalarımızca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.

2Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı
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Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.

3İkinci El Taşıt Kredisi
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İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.

Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.

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1.El ve 2.El tüm Taşıt Kredilerinde asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanmaktadır.

5TAŞIT KREDİSİ NE ZAMAN ÇEKİLEBİLECEK
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TAŞIT KREDİSİ NE ZAMAN ÇEKİLEBİLECEK?

Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren Vakıfbank şubelerinde yapılabilecektir.

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