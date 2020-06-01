Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları.. Vakıfbank otomobil, motosiklet taşıt kredisi ödeme tablosu!

Vakıfbank taşıt kredisi için ödeme tablosu ve Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranları açıklandı. Sıfır yerli araç ve ikinci el otomobillerde uygulanacak ödeme tablosu bugün ortak yapılan açıklama ile duyuruldu. Bu kredilere başvurmak isteyen vatandaşlar otomobil ve motosiklet için kredi imkanından faydalanabilecekler.



Ortak yapılan açıklama ve kredi detayları



Kamu bankalarımızca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.