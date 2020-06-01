Vakıfbank konut kredisi ödeme tablosu.. Vakıfbank konut kredisi faiz oranları

Vakıfbank konut kredisi paketini açıkladı. Kamu bankaları tarafından ortak yapılan açıklamada kredi oranları duyuruldu. Vakıfbank 12 aya kadar ödemesiz konut kredisi ve 15 yıla kadar vade ile finansman imkanı sunuyor. Üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır. İşte Vakıfbank konut kredisi detayları
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1
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Ortak yapılan açıklama ve kredi detayları;
Kamu bankalarımızca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacaktır.
2
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Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.
3
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Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
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İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
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KONUT KREDİSİ NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?
Konut Kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren Vakıfbank şubelerinde yapılabilecektir.