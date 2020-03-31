Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası kredi başvurusu! 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuru şartları
6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli 10 bin lira ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte, krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar için bazı detaylar
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Koronavirus önlemleri nedeniyle oluşabilecek ekonomik olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ortak bir karar ile 6 ay geri ödemesiz 10 bin lira ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Evine aylık 5 bin liradan az ücret giren vatandaşların başvurabileceği Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi, 6 ay geri ödemesiz olurken, 6 ayın ardından ise 30 ay taksitle geri ödenecek. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 10 bin lira ihtiyaç kredisi için bazı şartlar
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Kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.
6 ay nefes olacak
Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular yarın (1 Nisan) itibarıyla alınacak.
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Başvuru için dikkat!
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.
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Geri ödeme nasıl olacak?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
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7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek
.5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.