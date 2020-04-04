Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılacak? 5 - 7.5 ve 10 Bin TL kredi
Corona Virüs tedbirleri kapsamında ekonomik olarak vatandaşlarımıza destek olmak hazırlanan destek paketlerinden biri de kamu bankaları tarafından gerçekleştirildi. Kamu bankaları yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç destek kredisini hayata geçirdi. Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekmiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor. Peki Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılacak? 5 - 7.5 ve 10 Bin TL kredi sorgulama işlemi nasıl gerçekleştirilecek?
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Kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından verilecek olan 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu pek çok tüketicinin gündeminde yer alıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından verilecek olan 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredi başvurusu için üst limit 10 bin lira olacak. Evine 5 bin liradan daha fazla ücret girmeyen kişilerin başvuruda bulunabileceği 10 bin lira 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu, mobil uygulama ya da internet şubesi aracılığıyla yapılabilecek. İşte, ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuru şartları hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek. 6 ay nefes olacak Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular (1 Nisan) itibarıyla başladı.
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Başvuru için dikkat!
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.
Geri ödeme nasıl olacak? 10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek. 7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek 5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.