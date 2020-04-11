Vakıfbank, Halkbank, Ziraat 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisine başvuru nasıl yapılacak? 10 Bin TL kredi
Corona Virüs tedbirleri kapsamında ekonomik olarak vatandaşlarımıza destek olmak için hazırlanan destek paketlerinden biri de kamu bankaları tarafından geçtiğimiz haftalarda duyurukdu. Kamu bankaları yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç destek kredisini hayata geçirdi. Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekmiyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor. Peki Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılacak? 5 - 7.5 ve 10 Bin TL kredi sorgulama işlemi nasıl gerçekleştirilecek?
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Temel ihtiyaç kredisi başvurusu ile ilgili beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'dan geldi. Peki, temel ihtiyaç kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Peki, kamu bankaları temel ihtiyaç kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanır? Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank kredileri ne zaman yatacak?
Kamu bankaları Ziraat, Halkbank ve VakıfBank'ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan'dan bu yana devam ediyor. 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredi' adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Peki, temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat, Halkbank ve VakıfBank destek kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?
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Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında, temel ihtiyaç kredi başvuru sonuçları neticelendirilecek. Kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup, müşteriler kredi tutarını ATM’lerden çekebileceklerdir
Kredi başvuru sonuçları ile ilgili net tarih bilgisi yok. Her banka kendi değerlendirmesini yaptıktan sonra başvuru sonuçlarını açıklayacaktır. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşteriler;
- 10.000,-TL’ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek. Kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.
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6 ay nefes olacak Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular (1 Nisan) itibarıyla başladı.Başvuru için dikkat!
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.
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Geri ödeme nasıl olacak? 10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek. 7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek 5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.