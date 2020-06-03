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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 11:02,

Vakıfbank destek kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? Vakıfbank destek, konut ve taşıt kredisi faiz oranları

VakıfBank, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşlara ve finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla yeni kredi destek paketlerini açıkladı. Vakıfbank destek kredisine başvuruda bulunacak vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, Vakıfbank destek kredisi başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak? Vakıfbank destek, konut ve taşıt kredisi faiz oranları

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Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi



Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Anlaşma yapılan firmalar Vakıfbank'ın web sitesinde yayımlanacaktır.

Örnek ödeme tablosu...

Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren Vakıfbank şubelerinde yapılabilecektir.

Örnek ödeme tablosu



Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

10.000

6+6=12

1.771

10.628

10.000

6+30=36

382

11.452

10.000

6+54=60

228

12.316



Faturalı Tüketici Kredisi

Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

Örnek ödeme tablosu

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

10.000

6+6=12

1.823

10.938

10.000

6+30=36

406

12.188

10.000

6+54=60

251

13.529

2Konut kredi paketi
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Konut kredi paketi

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacaktır.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılabilecektir. Kredi kullanımında %10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacaktır.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

Örnek ödeme tablosu 1*

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

100.000

12+168=180

1.019

171.184

*12 ay ödemesiz dönemli

 

                 Örnek ödeme tablosu 2*

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

100.000

180

937

168.709

*Eşit Taksitli

 

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

 

                     Örnek ödeme tablosu 1*

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

100.000

12+168=180

1.095

183.925

*12 ay ödemesiz dönemli

 

 

                 Örnek ödeme tablosu 2*

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

100.000

180

1.007

181.285

*Eşit Taksitli

3TAŞIT KREDİSİ PAKETİ
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TAŞIT KREDİSİ PAKETİ



Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı



Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil)  veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır.



İkinci El Taşıt Kredisi



İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacaktır.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecektir.

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 Binek Otomobil Örnek Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

50.000

6+54=60

1.253

67.647

Ticari Taşıt Örnek Ödeme Tablosu

Kredi Tutarı (TL)

Kredi Vadesi (Ay)

Taksit Tutarı (TL)

Toplam Geri Ödeme (TL)

50.000

6+54=60

1.223

66.043

 

 

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 1.El ve 2.El tüm Taşıt Kredilerinde asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanmaktadır.

Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren Vakıfbank şubelerine yapılabilecektir.

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