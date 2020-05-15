Vakıfbank 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama: Vakıfbank Temel İhtiyaç kredisi başvuru sonuçları açıklandı mı?

Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, tarafından 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz sunulan "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi" imkanı, koronavirüs salgını sonrası maddi zorluk yaşayan vatandaşlar için umut oluyor.



İnternet üzerinden yapılabilen başvuru sonrası destek paketinden yararlanan vatandaşlar, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde devlet desteğiyle ayakta kaldıklarını ve bu paketler ile bir nebze de olsa "rahat nefes" aldıklarını vurguluyor.