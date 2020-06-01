Ekonomi Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 10:48 , 01 Haziran 2020 - 10:48

Vakıfbank 10 Bin TL 6 ay ödemesiz sosyal destek kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu..

Vakıfbank sosyal hayatı destek kredi paketi ile mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacı ile 10 bin TL 6 ay ödemesiz destek kredileri sunuyor. Yapılan açıklamada, Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacağı belirtildi. İşte Vakıfbank 10 Bin TL 6 ay ödemesiz sosyal destek kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu..