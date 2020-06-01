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HaberlerEkonomi HaberleriVakıfbank 10 Bin TL 6 ay ödemesiz sosyal destek kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu..
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 10:48,

Vakıfbank 10 Bin TL 6 ay ödemesiz sosyal destek kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu..

Vakıfbank sosyal hayatı destek kredi paketi ile mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacı ile 10 bin TL 6 ay ödemesiz destek kredileri sunuyor. Yapılan açıklamada, Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacağı belirtildi. İşte Vakıfbank 10 Bin TL 6 ay ödemesiz sosyal destek kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu..

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1Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi
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Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi

Kredi paketleri ve ödeme tabloları hakkında yapılan açıklama;

Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

2ÖDEME TABLOSU
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ÖDEME TABLOSU

3
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Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

4Faturalı Tüketici Kredisi
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Faturalı Tüketici Kredisi

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.

Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecektir.

5SOSYAL DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN ÇEKİLEBİLECEK
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SOSYAL DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN ÇEKİLEBİLECEK

Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren Vakıfbank şubelerinde yapılabilecektir.

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