Vakıfbank 10 Bin TL 6 ay ödemesiz sosyal destek kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu..
Vakıfbank sosyal hayatı destek kredi paketi ile mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacı ile 10 bin TL 6 ay ödemesiz destek kredileri sunuyor. Yapılan açıklamada, Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacağı belirtildi. İşte Vakıfbank 10 Bin TL 6 ay ödemesiz sosyal destek kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu..
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1
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Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi
Kredi paketleri ve ödeme tabloları hakkında yapılan açıklama;
Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;
2
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ÖDEME TABLOSU
3
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Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
4
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Faturalı Tüketici Kredisi
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecektir.
5
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SOSYAL DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN ÇEKİLEBİLECEK
Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren Vakıfbank şubelerinde yapılabilecektir.