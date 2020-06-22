Vaka sayıları arttı... Bu yeni verilere dikkat!

Virüsün yüzeylerden bulaşma riski çok düşük, ama yine de sıfır değil. Covid-19 bulaşmış yüzeylere dokunduktan sonra elinizi ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize değdirmenizle bu virüse yakalanabilirsiniz. Ancak bunun, virüsün bulaşması için ana yol olmadığı düşünülüyor.