Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında nereli? Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin hayatı ve biyografisi

Vahit Kirişci'nin hayatı atama kararının ardından gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre görevden af talebi kabul edilen Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yapan Vahit Kirişci 2001'de profesör oldu. 22. Dönem Adana Milletvekilliği görevinde de bulunan Kirişci, Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu.
Vahit Kirişci 4 Aralık 1960 tarihinde Kahramanmaraş'te dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.
22. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İngilizce bilen yeni Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, evli ve 3 çocuk babası.