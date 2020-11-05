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GeriMagazin Uzunluğu 9.5 metre! İçinde altı kişi kalabiliyor... İşte ünlülerin karavanları
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Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 11:16 | 

Uzunluğu 9.5 metre! İçinde altı kişi kalabiliyor... İşte ünlülerin karavanları

Uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptıran Volkan Konak "Sülalem TIR’cılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım.

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İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolamadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum' dedi.

2İÇİNDE NELER VAR
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İÇİNDE NELER VAR?

Salon, yatak odası mutfak

Duş banyo ve tuvalet

Yerden ısıtma

Kamera sistemi, uydu anteni

Koltuklar iki kişilik yatak oluyor

TV ve müzik sistemi

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Corona virüs sonrası kalabalıklardan kaçmak isteyen ünlüler karavana daha çok ilgi gösteriyor. İşte karavancı ünlüler...

4Kıvanç Tatlıtuğ
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Kıvanç Tatlıtuğ

Doğa seyahatlerine meraklı olan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’in 2 arazi aracı ve 750 bin TL’lik lüks bir karavanları var. Kıvanç Tatlıtuğ geçen yıl da pikap kamyonetinin arkasına 100 bin TL harcayıp mini bir karavan yaptırdı. Bu araç açılabilir bölmeleri ve çadırıyla genişleyerek büyüyor.

5 Pınar Altuğ
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Pınar Altuğ

Pınar Altuğ da kısa kamp tatillerine uygun kamyonet tarzındaki bu karavanı çok beğendi. Aynısından yaptırdı. Eşi Yağmur Atacan ve kızları Su’yu da alıp Bozcaada’ya tatile gitti. Paylaştığı karenin altına da “Macera dolu bir hafta sonu” notunu düştü.

6Kadir Doğulu-Neslihan Atagül
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Kadir Doğulu-Neslihan Atagül

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti 450 bin TL’lik karavanlarıyla Avrupa’yı gezdi.

7Mehmet Aslantuğ
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Mehmet Aslantuğ

Mehmet Aslantuğ ailesiyle 7 yıldır karavanla geziyor.

8Simge
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Simge

Simge her yaz 15 gün karavan tatili yapıyor. Ünlü şarkıcı 'karvanda huzur buluyorum' diyor.

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