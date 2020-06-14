Uzungöl’e yeni çehre! İşte böyle değişecek

’KISA SÜREDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ’ Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydederek, "Uzungöl, şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir turizm destinasyonu. Yerli ve yabancı turistlerimizin gözdesi olan Uzungölün hem çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi hem de tanıtımı için yoğun çalışma yürütüyoruz. Bölgede kullanımdan dolayı eskiyen tüm alanları güzel bir görünüme kavuşturmak için 30 Haziranda Uzungöl Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesinin ihalesini gerçekleştireceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın desteğiyle sonbaharda yapımına başlayacağımız toplam 12 milyon liralık çevre düzenlemesi çalışmasını kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Uzungöl ile ilgili çalışmalarımızda bize her zaman destek olan Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı’mıza teşekkürlerimi sunuyorum dedi.