Uzun kuyruklar oluştu! Kapıların açılmasını beklediler

Avusturya hükümeti ayrıca, düşük enfeksiyon oranlarına sahip belirli ülkelerden gelen yolcuların Çarşamba gününden itibaren karantina almak zorunda kalmayacaklarını, ancak yine de negatif bir test, aşılar veya yeni bir enfeksiyon kanıtı sunmaları gerekeceğini duyurdu.