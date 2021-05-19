Uzun kuyruklar oluştu! Kapıların açılmasını beklediler
Fransa ve Avusturya, kapanma sürecine son verdi ve kafe, restoran, müze gibi toplu alanları bugün açtı. Louvre Müzesi'nin kapıları açılmadan uzun kuyruklar görülürken, iki ülkede de kafeler doldu, taştı.
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Koronavirüs kapsamında 6 aydır kafe ve restoranları kapalı olan Fransa'da kademeli normalleşmeye geçilirken, Avusturya da kapılarını açtı.
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Kafe ve restoranların dış kısımları açılırken, bugünden itibaren açık alanlarda müşteri ağırlamalarına izin verildi. Ancak bir masada en fazla 6 kişi oturmasına izin verilecek.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yeni normalleşme adımını kafede kutlayanlar arasında yer aldı.
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Avusturya da altı ay içinde ilk kez restoran, sinema ve tiyatroların açılmasına izin verdi.
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Negatif bir test, aşılar veya enfeksiyondan iyileşme gösteren belge sahibi müşteriler artık Avusturya'nın yeni kurallarından yararlanabilecekler.
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Avusturya hükümeti ayrıca, düşük enfeksiyon oranlarına sahip belirli ülkelerden gelen yolcuların Çarşamba gününden itibaren karantina almak zorunda kalmayacaklarını, ancak yine de negatif bir test, aşılar veya yeni bir enfeksiyon kanıtı sunmaları gerekeceğini duyurdu.
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Avusturya, rekor sayıda günlük enfeksiyon bildirdikten sonra Kasım ayında ülke çapındaki ikinci kilitlenmesine girmişti.
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Fransa'da da kademeli normalleşme kapsamında kafe ve restoranların yanı sıra müze, tiyatro ve sinemalar da yeniden açıldı. BBC'nin Paris muhabiri Lucy Williamson, insanların Fransa'da sosyal hayata geri dönmelerinden heyecan duyduklarını belirtti.
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Covid-19 kısıtlamaları hafifletilse de salgının yayılmasını engellemek amacıyla maske ve mesafe kuralı ise devam edecek.
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Sokağa çıkma yasağı da devam ederken, saatin 19.00 yerine 21.00’a çekildiği açıklandı.
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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, işletmelerin kısmen yeniden açılması yönündeki hareketin ülkenin ekonomik iyileşmesinde sembolik bir adım olduğunu söyledi.
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Fransa, yurt içi seyahat yasağının kaldırıldığı 3 Mayıs'ta kısıtlamaları hafifletmeye başladı.
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Hükümet planlarına göre, gece sokağa çıkma yasağı Haziran sonunda tamamen kaldırılacak.
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Hükümet, kademeli normalleşme için bir sonraki adımı 9 Haziran'da atacağını belirterek, söz konusu tarihten itibaren sokağa çıkma yasağının saat 23.00’a kadar uzatılacağını ve restoranların kapalı alanlarına müşteri kabul edileceğini açıkladı.
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Son aşama için hedeflenen tarih 30 Haziran olarak açıklanırken, bu tarihte tüm kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor.