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Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 15:36 | 

Uzmanlardan süper hücre açıklaması: Süper Hücre nedir? Süper Hücre yağışı ne demek?

Meteoroloji’nin uyarıları ardından gündeme gelen konulardan biri de süper hücre oldu. Son yıllarda özellikle eylül ve ekim aylarında süper hücreler İstanbul ve çevresini ciddi şekilde etkilemişti. Uzmanlar bu yıl süper hücre yağışlarının devam edeceğini açıklamıştı. Peki, Süper Hücre nedir? Süper Hücre yağışı ne demek?

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Süper hücre (İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir. Süper hücreler, uygun ortam koşulları oluşturduğunda dünyanın her yerinde oluşabilirler.

2PROFESÖRDEN AÇIKLAMA
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PROFESÖRDEN AÇIKLAMA

Son günlerde İstanbul ve Bursa’da -etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, süper hücre yağışlarla ilgili değerlendirmede bulunmuştu.

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Prof. Dr. Orhan Şen, süper hücre yağışlarının pilotların içine girmek istemeyeceği kadar riskli olduğunu belirterek, “Süper hücre aslında Kümülonimbus bulutu dediğimiz, o gök gürültüsü, şimşekleri yapan buluttur. Ona 'süper hücre' deniliyor. Bu genellikle düşey hareketlerin meydana geldiği zamanlarda oluşur. Düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Karıştırır ortalığı. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. Bu bulutlar ufak bulutlar olmaz. Pilotların ‘Charlie Brown’ dedikleri bulutlar meydana gelir. Bunların kalınlıkları 10-12 kilometre civarındadır yükseklikleri. İçerisinde sürekli bir hava hareketi vardır. Bunların birçoğunda da dolu meydana gelir. Bu bulutların içerisinde pilotlar girmek istemezler” dedi.

430 DAKİKA KURALİNE DİKKAT
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30 DAKİKA KURALİNE DİKKAT

Süper hücrelerin yıldırım riskinin de fazla olduğunu bu yüzden 30 kuralına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şen, “Bu bulutların altında çok kuvvetli yağışlar meydana gelir. Yağış başlamadan önce kuvvetli bir rüzgarla karşılaşırsınız. Bu yağışların içerisinde dolu ve yıldırım da vardır. Yıldırımlardan korunmak gerekir. Pencereden uzak evin içerisinde kalmak gerekir. Işığı gördükten sonra 30’a kadar sayılır. Eğer 30 saniye içerisinde gök gürültüsü geliyorsa tehlikeli bir yerdesinizdir demektir. 30 saniyeden uzun bir sürede geliyorsa sizden uzak demektir. Bulunduğunuz yerde 30 dakika boyunca da gök gürültüsü olmazsa korunduğunuz yerden çıkabilirsiniz. Ağaç altında bulunmayacaksınız. Denizdeyseniz çıkacaksınız. Bisiklete binilmez, koşulmaz” uyarısında bulundu.

5“BU SENE SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARINI GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
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“BU SENE SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARINI GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Prof. Dr. Şen, şöyle devam etti:

“Yeryüzü sıcaktı. Bunun üzerine yukarı seviyelerde soğuk hava geldi. Soğuk hava ile sıcak hava yer değiştirmek istedi. Bu yüzden bu bulutlar meydana geldi. İki gün daha devam eder bunlar. Bugün özellikle Marmara’nın Güneyi, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli’nde bu risk hala var. İstanbul’da bu risk azaldı ama halen devam ediyor. Bu haftaki hücrelerin bir özelliği de olduğu yerde gelişiyordu. Bu yüzden de olduğu yerde çok fazla durma ihtimali artıyor. Bütün suyunu oraya bırakıyor. Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz. Çarşamba’dan sonra havalar ısınıyor. Sıcaklıklar yükselecek. Daha sonrasında bu tür olayları göreceğiz. Bu sene çok yüksek sıcaklar olmayacak. Normal bir yaz yaşanacak. 2020 yılında en sıcak Nisan ayını yaşadık. 1-2 derecelik sıcaklık artışı bu bulutların olma şansını artıyor.”

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