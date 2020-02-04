Uzmanlardan sakatat uyarısı! Faydalı ama…

• 2015 yılında yayınlanan Türkiye Beslenme Rehberi’nde kolesterol alımının yetişkin bireyler için 300 mg, hamile kadınlar için de 200 mg'ın üstünde olmaması gerektiği önerilmiştir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda sakatat ürünlerinin çok dikkatli tüketilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.



Yukarıdaki önerilerin tümü sağlıklı bireyler için geçerlidir. Eğer herhangi bir kronik hastalığınız bulunuyorsa mutlaka doktorunuza ve diyetisyeninize danışmalısınız.