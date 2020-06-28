Uzmanlardan AYT yorumları 2020: YKS AYT nasıl geçti? Uzmanlara göre AYT soruları kolay mıydı, zor muydu?

YKS AYT TYT yorumları, her iki sınava da giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. AYT sınav yorumları sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanı için araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT 28 Haziran'da yapıldı. Sınav 10:15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri oturumlarına adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını hesaplamaya çalışıyorlar. Diğer adayların sınav yorumlarına bakarak doğru ve yanlışlarını hesaplamaya çalışan adaylar AYT sınav yorumlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki AYT soruları nasıldı? İşte,TYT sonrası merak edilen YKS AYT yorumları



YKS AYT YORUMLARI 2020



AYT yorumları, 2020 YKS kapsamında araştırılıyor. YKS sonrası diğer adaylar için 'AYT nasıl geçti' sorusuna yanıt arayan pek çok üniversite adayı, 2020 AYT yorumları ile diğer adayların görüşlerini almak istiyor. Sözel alandan sınava girenlerin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 yorumları, sayısal alandan sınava girenler Matematik ile Fen Bilimleri yorumları, eşit ağırlık alanından sınava girenler ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Matematik yorumları için araştırmaları başladı.İşte, YKS TYT sonrası AYT yorumları 2020 ve sınav hakkında merak edilen bazı bilgiler



Zeynep Sude Gündüz: Türkçe, sosyal bilimler, din, felsefe çözdüm. Matematik çözemedim, çok zordu. Matematikte gerçekten çok zorlandık. Dünkü sınavda da Türkçe’de sorular çok uzundu. Çeldirici şıklar vardı. Bence o sınavda zordu bu sınavda. Geçen sene de sınava girmiştim. Geçen seneki sorular daha kolaydı. Geçen yıl daha iyi geçmişti. Süre de yetmedi. Yine uzun sorular vardı.



İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARIMATEMATİK TESTİ YORUMU: 2020 AYT matematik soruları her sene olduğu gibi bu yıl da bilgi ağırlıklıydı. Sınavda öğrenciler 26 matematik 14 geometri (dört trigonometri dahil) sorusuna cevap verdi. Geometri soru sayısının arttığı gözlemlendi. Genel olarak testin 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf konularından analiz düzeyinde sorulardan oluştuğu, içlerinde birkaç tanesi birden çok kazanımı içinde barındırdığı söylenebilir. 12'nci sınıf ikinci dönem konuları limit, türev, integral ve çember analitiği konuları, sınav kapsamına dahil olmadığından sınavın konu dağılımı dengesi değişmiş. 9 ve 10'uncu sınıf kazanımlarından oluşan soru sayısı (eski tabiriyle mat-1 sorusu) beklenenden fazla. Geometri soruları öğrencilerin analitik düşünme becerisi gerektiren ve gündelik hayatımızdan uyarlanarak hazırlanan sorulardı, kurguların anlaşılabilirliği belirleyici olacak. Trigonometri ve mutlak değer sorusunun ayırt edici sorular olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtildi. Matematik testinin dört yıllık müfredatı kapsadığını bize LYS matematik sorularını hatırlattığını ve matematik testinin bu yıl şaşırttığını söyleyebiliriz.



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