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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 17:36,

Uzmanlardan AYT yorumları 2020: YKS AYT nasıl geçti? Uzmanlara göre AYT soruları kolay mıydı, zor muydu?

Sınavın tamamlanmasının ardından YKS AYT yorumları hem üniversite adayları hem de uzmanlar tarafından ele alındı. Sınavın durumunu gözden geçiren her iki taraf, YKS 2020 kapsamında 29 Haziran tarihinde girilen AYT sorularını değerlendirdi. Eşit ağırlık, sözel ve sayısal olmak üzere 3 alanda gerçekleşen sınavı yabancı dil testi takip etti. Peki, uzmanlarda AYT yorumları neler oldu? İşte, hem sınava giren üniversite adayları hem de öğrencilerden gelen YKS kapsamında AYT ve TYT yorumları

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YKS AYT TYT yorumları, her iki sınava da giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. AYT sınav yorumları sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanı için araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS'nin ikinci oturumu olan AYT 28 Haziran'da yapıldı. Sınav 10:15'te başladı ve 180 dakika sürdü. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri oturumlarına adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını hesaplamaya çalışıyorlar. Diğer adayların sınav yorumlarına bakarak doğru ve yanlışlarını hesaplamaya çalışan adaylar AYT sınav yorumlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Peki AYT soruları nasıldı? İşte,TYT sonrası merak edilen YKS AYT yorumları

YKS AYT YORUMLARI 2020

AYT yorumları, 2020 YKS kapsamında araştırılıyor. YKS sonrası diğer adaylar için 'AYT nasıl geçti' sorusuna yanıt arayan pek çok üniversite adayı, 2020 AYT yorumları ile diğer adayların görüşlerini almak istiyor. Sözel alandan sınava girenlerin Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2 yorumları, sayısal alandan sınava girenler Matematik ile Fen Bilimleri yorumları, eşit ağırlık alanından sınava girenler ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Matematik yorumları için araştırmaları başladı.İşte, YKS TYT sonrası AYT yorumları 2020 ve sınav hakkında merak edilen bazı bilgiler

Zeynep Sude Gündüz: Türkçe, sosyal bilimler, din, felsefe çözdüm. Matematik çözemedim, çok zordu. Matematikte gerçekten çok zorlandık. Dünkü sınavda da Türkçe’de sorular çok uzundu. Çeldirici şıklar vardı. Bence o sınavda zordu bu sınavda. Geçen sene de sınava girmiştim. Geçen seneki sorular daha kolaydı. Geçen yıl daha iyi geçmişti. Süre de yetmedi. Yine uzun sorular vardı.

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ BÖLÜM BAŞKANLARIMATEMATİK TESTİ YORUMU: 2020 AYT matematik soruları her sene olduğu gibi bu yıl da bilgi ağırlıklıydı. Sınavda öğrenciler 26 matematik 14 geometri (dört trigonometri dahil) sorusuna cevap verdi. Geometri soru sayısının arttığı gözlemlendi. Genel olarak testin 9, 10, 11 ve 12'nci sınıf konularından analiz düzeyinde sorulardan oluştuğu, içlerinde birkaç tanesi birden çok kazanımı içinde barındırdığı söylenebilir. 12'nci sınıf ikinci dönem konuları limit, türev, integral ve çember analitiği konuları, sınav kapsamına dahil olmadığından sınavın konu dağılımı dengesi değişmiş. 9 ve 10'uncu sınıf kazanımlarından oluşan soru sayısı (eski tabiriyle mat-1 sorusu) beklenenden fazla. Geometri soruları öğrencilerin analitik düşünme becerisi gerektiren ve gündelik hayatımızdan uyarlanarak hazırlanan sorulardı, kurguların anlaşılabilirliği belirleyici olacak. Trigonometri ve mutlak değer sorusunun ayırt edici sorular olduğu öğrencilerimiz tarafından belirtildi. Matematik testinin dört yıllık müfredatı kapsadığını bize LYS matematik sorularını hatırlattığını ve matematik testinin bu yıl şaşırttığını söyleyebiliriz.

Devamı için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

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AYT YORUMLARI 2020

YKS özelinde TYT ve AYT yorumları, sınavın tamamlanmasıyla birlikte burada yer alacak. Sınav yorumlarının 13.25 itibarıyla yavaş yavaş gelmeye başladı. İşte, ilk yorumlar;

@aktass_mervee
İyiki zamanında ygs ve lys ye girmişim o zamanlardaki sorulara zor dediğim için utanıyorum şuan kendimden #ayt2020

@hanife_srcgl
Matamatik sorularını mezarından kaldırıp Einstein'a hazırlattıklarına yemin edebilirim ama kanıtlayamam #ayt2020

@dearolivecim
Din sorusu diye tarih sorusu sormuşsunuz #ösym #ayt2020

@ilaydadalii
felsefe sorularını aristoteles çözücek diyemi hazırladınız #ayt2020

@gookceb
Sayısalcı olarak sözeli çözüp çıktım sınavın açıklaması budur#ayt2020

@silakilica
o kadar ogrendigim dil bilgisi ve edebiyat bilgilerinii nappsaaam sinavda isime yaramadi cunku #ayt2020

Özel yetenek gerektiren lisans programlarına ön kayıt yaptırabilmek ve Ön lisans programlarını tercih edebilmek için TYT'den en az 150 puan,

Merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ise en az 170 puan almak gerekecek.

3AYT YORUMLARI 2020: FEN-MATEMATİK
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AYT YORUMLARI 2020: FEN-MATEMATİK

Mehtap Vardar: Ben TM’den girdim. Çok soru yapmadım ama kolaydı. Matematik biraz zordu. Fen yapmadım. Bende TYT daha kolaydı. Edebiyat çok kolay değildi. Hep eser sormuşlardı.

Berk Gümrü: Çok iyi geçmedi beklediğim gibi değildi. Yine de ortalama bir şey bekliyorum. TYT sınavım daha iyiydi. Logaritma konusunda biraz zorlandım. Fen daha zor geldi. Beklediğim gibi çok iyi değildi.

Taha Arda Solmaz: Sorular çok zordu. Matematiği yapmaya çalıştım ama çok zordu. Fende kitapçığın ağzı olsa beni geç derdi. TYT daha kolaydı bu çok zordu. TYT’ye göre bir tercih yapabilirim.

4AYT YORUMLARI 2020: SÖZEL
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AYT YORUMLARI 2020: SÖZEL

Emre Tanış: Beklediğimden kolay geldi. Sözel bölümü yaptım. Beklediğimden iyiydi. TYT de güzeldi. Takıldığım bir konu olmadı. Tarih biraz sıkıntılı geldi sadece. Felsefe çok kolaydı. Gastronomi hedefliyorum.

Mete Yılmaz: Sınav her zamanki gibiydi. Çalışana kolaydı. İkinci dönem konuları yoktu ama sorular daha zordu ve oyalayıcı sorulardı. Uzun paragraf soruları yine vardı. Soruları iyi okuyunca çözebiliyorsunuz. Coğrafya daha kolaydı diğerlerine göre.

5TYT YORUMLARI 2020
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TYT YORUMLARI 2020

Ali Kılıç: Dün sınav çok iyi değildi. Türkçe soruları çok uzundu. Zordu, süslenmişti. Sosyal bilimler kolaydı. Çalışan çok rahatlıkla yapabilir. Matematiğe zaten çalışmamıştım, bir iki soru yaptım. Paragraflar süslü olduğu için okumakta zorlandık. Bu nedenle verilen ek süre de yetmedi.

Berk Gümrü: Endüstri mühendisliğini düşünüyorum. Pandemi zor bir süreç oldu. Üç ay okula gitmemiş olduk. Çok çalışmak için çaba sarf ettik. Zor bir süreç ama elimizden geleni yapacağız. Hayat sadece bir sınav hayattan ibaret değil. Dünkü sınavda her şey çok uzundu. Mabel Matiz sorusu gibi kafa karıştırıcı sorular vardı. Türkçe’den dolayı matematiğe ağırlık veremedik. Fena değildi ama daha basit olabilirdi. Ek süre verilmesi çok yeterli olmadı. Felsefe sorusu Türkçe’ye göre daha kısaydı.

Can Acı: Sayısal çözeceğim bugün. Bilgisayar mühendisliği istiyorum. Dünkü sınav beklediğimden zor geçti. Verilen süre yetmedi. Pandemiden dolayı çalışamadığımız için konuların azalması iyi oldu.

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Hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 125 bininci (125.000)

Mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde(Orman, Ziraat, Su Ürünleri/Su Bil. Fakülteleri programları,Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; ZiraatFakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil) En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) En düşük 300 bininci (300.000)

Eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 100 bininci (100.000)

Diş Hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde En düşük 80 bininci (80.000)

olmak gerekiyor.

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Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli,MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu,RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)), engelliolduklarını belgelemeleri kaydıyla, TYT puanının 100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

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TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrencialan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisansprogramlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisansprogramlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

9UZMANLARDAN AYT YORUMLARI
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UZMANLARDAN AYT YORUMLARI

BİLFEN LİSELERİ BÖLÜM BAŞKANLARI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
2020 AYT’de; altı anlam bilgisi, 18 edebiyat sorusuyla öğrencilerin alan yeterlilikleri sınandı. 2019 AYT’ye göre iki edebiyat sorusunun azaltılıp anlam bilgisinin arttırıldığı gözlemlendi. Sınav, öğrencinin alan bilgisine hâkimiyetini yorum gücüne bağlı olarak ölçmüştür. Türk edebiyat dönemlerinin temel taşlarını oluşturan sanatçılar, eserler ve dönem bilgilerinin sorgulandığı sınav, 9’uncu sınıftan 12’nci sınıfın birinci dönemine kadar Milli Eğitim Bakanlığ'ının belirlediği Türk dili ve edebiyatı dersi kazanımlarını özümsemiş öğrencinin başarılı olacağı bir sınavdı.

TARİH

Sınav, çalışan öğrencinin yapabileceği nitelikte sorulardan oluşuyor. Dört yılın kazanımları sorgulandı. Sorular doğrudan tarih bilgisini sorgulamanın yanında bilgileri kullanarak yorum yapabilme gücünü de ölçüyor. TYT'de olduğu gibi kronolojik bilgi burada da sınanmış. Kısaca; alanına hâkim, düzenli çalışan öğrencilerin başarabileceği bir sınav olarak görülüyor.

COĞRAFYA
11 ve 12'nci sınıf kazanımlarını sorgulayan sınavda beş soru 11'inci sınıf kazanımından, bir soru da 12'nci sınıf kazanımından oluşuyor. AYT'den beklendiği şekilde bilgi ağırlıklı sorular geldi. TYT'de olduğu gibi bu sınavda da öğrencinin harita okuryazarlığına sahip olması sorgulandı. Coğrafya soruları da aynı tarih soruları gibi çalışan öğrencinin yapabileceği sorulardan oluşuyor.

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FELSEFE
2020 AYT SOS 2 sınavında çıkan felsefe sorularından üçü metin okuma, metinden akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme yeteneğini sorgulayan sorulardan oluşuyor. Bir soru da filozof hakkında verilen metinden filozofun görüşünü yansıtan kavram bilgisine ulaşabilme becerisi sorgulandı. Felsefe kavramlarına aşina olan öğrenci bu soruyu çözmekte zorlanmayacak. Kavram bilgisi eksik olan öğrenci için sınavın zor olduğu söylenebilir.

PSİKOLOJİ
Psikoloji soruları, geçen yıllarda olduğu gibi metinden sonuç çıkarma biçiminde değil; metin verilmeden soruldu. Şıklarda örnek cümleler verilerek öğrencinin doğru yanıta ulaşması istendi. Konuları bilmeyen öğrencilerin zorlanacağı sorular olarak tanımlanabilir.

SOSYOLOJİ
Soruların paragraf ve kavram bilgisi sorgulandı. Soruların öğrencileri zorlamayacak düzeyde olduğu gözlemlendi.

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MANTIK
Sembolik mantık ve niceleme mantığı konuları bu sene sorulmadı. Sorular, klasik mantığın sorularını içeriyor. Öğrencinin kavram bilgisi ve bilgiyi kullanabilme becerisi sorgulandı. Bir soruda verilen metinde vurgulanan kavrama ulaşabilme istenirken diğer sorular bilgiyi kullanabilme becerisini ölçmeye yönelik soruldu. Konuyu bilen öğrenciler için soruların zorluk derecesi düşük, kolay sorular olduğu söylenebilir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları temel bilgi ve kavram bilgisini sorgulamanın yanında öğrencinin yorum yeteneğini de ölçen sorulardan oluştu. Genel olarak temel din kültürü ve ahlak bilgisi kazanımlarına hâkim olan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı.

MATEMATİK
2020 AYT sınavı müfredata uygun seçici sorulardan oluşmuş. Sınavı içeren konuların azalması sebebiyle soru dağılımındaki değişiklik beklenen şekildeydi. Temel bilgilere sahip, işlem yeteneği güçlü ve dikkatli öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav. Üç dört soru haricinde LYS’i andıran bir sınav olduğu söylenebilir.FİZİK2020 AYT fizik soruları 2019’da olduğu gibi kazanımlara uygun olup günlük yaşam problemleriyle ilişkilendirilerek hazırlanmış. Sınav beklediğimiz üzere öğrencilerin konu kazanımlarına hâkimiyetini ölçen, bilgiyi güncel hayat ile özdeşleştirerek sorgulayan sorulardan oluştu. Kazanımları tam olarak özümsemeyen, soru ezberlemeye çalışan öğrenciler için sınavın zorluk derecesi bir kat daha fazla. 14 sorunun 10’u 11'inci sınıf (Bir boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta sabit ivmeli hareket, Newton’un hareket yasaları, momentum, elektrik ve manyetizma) dördü 12'nci sınıf (Dairesel hareket, harmonik hareket, girişim ve açısal momentum) kazanımlarına yönelik. Seçici soruların da olduğu beklenen bir sınavla karşılaştık. Okuduğunu anlayan, kazanımlara uygun temel bilgisi olan, bilgilerini deney ve etkinliklerle pekiştiren, günlük hayattaki olay ve gözlemlerle birleştirebilen öğrenciler başarılı olacaktır.KİMYAKimya soruları kazanımlara uygun olarak karşımıza çıktı. Kimya testi, orta seviyede ve temel kimya bilgisini ölçen sorulardan oluşuyor. Grafik, sayısal sorular ve öncüllü sorulara da yer verildi. Sınavda 11'inci sınıf ünitelerinden, 9 ve 12'nci sınıf ünitelerinden dört soru yer alıyor. Soru çıkması beklenen 'çözünürlük dengesi, periyodik cetvel, elektroliz' gibi konulardan soru sorulmamasına rağmen 'atomun kuantum modeli, sulu çözeltiler' gibi bazı ünitelerden iki soru çıktı.BİYOLOJİ2020 AYT sınavında biyoloji sorularının sekizinin 11'inci, beşinin 12'nci sınıf kazanımlarından sorgulandığı görülüyor. Soruların beklendiği gibi bilgi ağırlıklı olduğu, bazı sorularda yorumun öne çıktığı değerlendirildi. Sorular yaşam temelli hazırlanmış yani güncel yaşamla ilişkilendirilmiş. Öğrencilerimizden bilgilere göre fen bölümünün en zorlayıcı sınavı biyoloji. Özellikle DNA replikasyon mekanizması ve populasyon dağılım sorularının sınav için belirleyici olacağı düşünülüyor. Soruların tamamı biyoloji programındaki kazanımlara uygun olarak hazırlanmış.

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