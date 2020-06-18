MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriUzmanlar uyarıyor! Sifon çekmek Covid-19'un havada yayılmasına ve koronavirüs bulaşmasına neden oluyor
GeriDünya Uzmanlar uyarıyor! Sifon çekmek Covid-19'un havada yayılmasına ve koronavirüs bulaşmasına neden oluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
AA
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 07:15,

Uzmanlar uyarıyor! Sifon çekmek Covid-19'un havada yayılmasına ve koronavirüs bulaşmasına neden oluyor

Sifon çekmenin, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) havada hızla yayılmasına neden olduğu ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yayılmaya devam ederken koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bilgiler açıklanıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Bilim insanları virüsten korunmanın yollarını araştırırken, bu yeni bulguların hastalığı daha fazla yayılmasını engellemesini umuyorlar.

3ÇİNLİ ARAŞTIRMACILARDAN UYARI GELDİ
Abone Olgoogle-news

ÇİNLİ ARAŞTIRMACILARDAN UYARI GELDİ

Çin'deki Yangzhou Üniversitesinde görevli araştırmacıların yaptığı çalışmada, sifon çekince şiddetle gelen suyun Covid-19 içeren aerosol parçacıklarını etrafa saçtığı tespit edildi.

4
Abone Olgoogle-news

Peki koronavirüs tuvaletler yoluyla nasıl bulaşıyor?

5BULAŞMA TEHLİKESİ YARATABİLİR
Abone Olgoogle-news

BULAŞMA TEHLİKESİ YARATABİLİR

Araştırmacılar, sifon çekildiğinde, dışkı içeren küçük parçacıkların suyun basınç gücüyle havaya yükseldiğini, dışkıda virüs varsa bu parçacıklarla tuvaleti hemen sonra kullanan kişiye bulaşabileceğini belirledi.

6
Abone Olgoogle-news

Söz konusu parçacıkların bir sonraki tuvalet kullanıcısına virüs bulaştırabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, sifon çekildiğinde suyun yaklaşık 1 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini bilgisayar modellemesi kullanarak gösterdi.

7İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ
Abone Olgoogle-news

İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ

Araştırmacılar, bu durum nedeniyle aerosol parçacıklarının hızlı hava akımıyla tuvaletin üzerindeki havaya sıçrayabileceğini, bunun da virüslerin ortamda yayılarak insan sağlığı için tehlike oluşturduğunu kaydetti.

8HER KULLANIMDAN ÖNCE TEMİZLEYİN
Abone Olgoogle-news

'HER KULLANIMDAN ÖNCE TEMİZLEYİN'

Klozet oturağının yüzeyine yerleşen virüs parçacıklarından korunmak için ise her kullanımdan önce oturağın temizlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sifon çektikten sonra da ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini ifade etti.

9SIK KULLANIM YAYILMAZ HIZINI ARTIRIYOR
Abone Olgoogle-news

SIK KULLANIM YAYILMAZ HIZINI ARTIRIYOR

Araştırmaya katılanlardan Yangzhou Üniversitesinde görevli Ci-Şiang Vang, evde tuvaletin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde veya kalabalık bir bölgedeki umumi tuvaletlerde olduğu gibi, tuvalet daha sık kullanıldığında virüsün yayılma hızının daha yüksek olmasının öngörülebileceğini belirtti.

10KAPAĞI MUTLAKA KAPATIN
Abone Olgoogle-news

KAPAĞI MUTLAKA KAPATIN!

Sifonu çekmeden önce klozet kapağının kapatılmasını tavsiye eden Ci-Şiang, bu sayede virüs geçişinin engellenebileceğini kaydetti.

11
Abone Olgoogle-news

Araştırmanın sonuçları "Physics of Fluids" dergisinde yayımlandı.

12KLOZETTEN BULAŞABİLİR
Abone Olgoogle-news

KLOZETTEN BULAŞABİLİR

Daha önce, virüsün insan dışkısı yoluyla bulaştığını ve sindirim sisteminde yaşayabileceğini gösteren araştırmalar yapılmıştı.

13
Abone Olgoogle-news

Uzmanlar risk düşük olsa da koronavirüs nedeniyle bağırsak enfeksiyonu geçiren kişileri dışkısında Covid-19 görülebildiğini söylemişlerdi.

14
Abone Olgoogle-news

Covid-19 olan hastaların %2-10'unda ishal görülüyor ve dışkıda kalan Covid-19 RNA'sı yüzünden bulaşma gerçekleşebiliyor.

15
Abone Olgoogle-news

Daha önce yapılmış bir çalışmada bir klozette Covid-19 kültürü bulunmuştu.

16AKTİF VAKA 3.5 MİLYONU AŞTI
Abone Olgoogle-news

AKTİF VAKA 3.5 MİLYONU AŞTI

Yeni tip koronavirüs (covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 3 milyon 501 bin 579'a ulaştı.

17
Abone Olgoogle-news

Tedavi görenlerin 3 milyon 447 bin 50'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 54 bin 529 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

18
Abone Olgoogle-news

Başta ABD, Hindistan, Brezilya gibi ülkeler olmak üzere koronavirüsün yayılımı hızla devam ediyor.

19
Abone Olgoogle-news

Dünya devletleri Covid-19 için aşı geliştirme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

20
Abone Olgoogle-news

Aşı konusunda gelen haberler umut verici olmaya başladı. Hayvan deneylerini geçen aşılar artık insanlar üzerinde denenmeye başlıyor.

21
Abone Olgoogle-news

Bugün de İngiltere ağır durumdaki hastaların ölüm oranları düşüren, bu özelliğiyle de umut aşılayan Deksametazon adlı steroid ilacın kullanılmaya başlandığını açıklamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi