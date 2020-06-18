Uzmanlar uyarıyor! Sifon çekmek Covid-19'un havada yayılmasına ve koronavirüs bulaşmasına neden oluyor

'HER KULLANIMDAN ÖNCE TEMİZLEYİN' Klozet oturağının yüzeyine yerleşen virüs parçacıklarından korunmak için ise her kullanımdan önce oturağın temizlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sifon çektikten sonra da ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini ifade etti.