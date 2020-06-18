Uzmanlar uyarıyor! Sifon çekmek Covid-19'un havada yayılmasına ve koronavirüs bulaşmasına neden oluyor
Sifon çekmenin, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) havada hızla yayılmasına neden olduğu ortaya çıktı.
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yayılmaya devam ederken koronavirüs hakkında her geçen gün yeni bilgiler açıklanıyor.
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Bilim insanları virüsten korunmanın yollarını araştırırken, bu yeni bulguların hastalığı daha fazla yayılmasını engellemesini umuyorlar.
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ÇİNLİ ARAŞTIRMACILARDAN UYARI GELDİ
Çin'deki Yangzhou Üniversitesinde görevli araştırmacıların yaptığı çalışmada, sifon çekince şiddetle gelen suyun Covid-19 içeren aerosol parçacıklarını etrafa saçtığı tespit edildi.
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Peki koronavirüs tuvaletler yoluyla nasıl bulaşıyor?
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BULAŞMA TEHLİKESİ YARATABİLİR
Araştırmacılar, sifon çekildiğinde, dışkı içeren küçük parçacıkların suyun basınç gücüyle havaya yükseldiğini, dışkıda virüs varsa bu parçacıklarla tuvaleti hemen sonra kullanan kişiye bulaşabileceğini belirledi.
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Söz konusu parçacıkların bir sonraki tuvalet kullanıcısına virüs bulaştırabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, sifon çekildiğinde suyun yaklaşık 1 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini bilgisayar modellemesi kullanarak gösterdi.
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İNSAN SAĞLIĞI İÇİN TEHLİKELİ
Araştırmacılar, bu durum nedeniyle aerosol parçacıklarının hızlı hava akımıyla tuvaletin üzerindeki havaya sıçrayabileceğini, bunun da virüslerin ortamda yayılarak insan sağlığı için tehlike oluşturduğunu kaydetti.
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'HER KULLANIMDAN ÖNCE TEMİZLEYİN'
Klozet oturağının yüzeyine yerleşen virüs parçacıklarından korunmak için ise her kullanımdan önce oturağın temizlenmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan araştırmacılar, sifon çektikten sonra da ellerin dikkatlice yıkanması gerektiğini ifade etti.
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SIK KULLANIM YAYILMAZ HIZINI ARTIRIYOR
Araştırmaya katılanlardan Yangzhou Üniversitesinde görevli Ci-Şiang Vang, evde tuvaletin yoğun olarak kullanıldığı saatlerde veya kalabalık bir bölgedeki umumi tuvaletlerde olduğu gibi, tuvalet daha sık kullanıldığında virüsün yayılma hızının daha yüksek olmasının öngörülebileceğini belirtti.
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KAPAĞI MUTLAKA KAPATIN!
Sifonu çekmeden önce klozet kapağının kapatılmasını tavsiye eden Ci-Şiang, bu sayede virüs geçişinin engellenebileceğini kaydetti.
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Araştırmanın sonuçları "Physics of Fluids" dergisinde yayımlandı.
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KLOZETTEN BULAŞABİLİR
Daha önce, virüsün insan dışkısı yoluyla bulaştığını ve sindirim sisteminde yaşayabileceğini gösteren araştırmalar yapılmıştı.
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Uzmanlar risk düşük olsa da koronavirüs nedeniyle bağırsak enfeksiyonu geçiren kişileri dışkısında Covid-19 görülebildiğini söylemişlerdi.
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Covid-19 olan hastaların %2-10'unda ishal görülüyor ve dışkıda kalan Covid-19 RNA'sı yüzünden bulaşma gerçekleşebiliyor.
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Daha önce yapılmış bir çalışmada bir klozette Covid-19 kültürü bulunmuştu.
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AKTİF VAKA 3.5 MİLYONU AŞTI
Yeni tip koronavirüs (covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 3 milyon 501 bin 579'a ulaştı.
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Tedavi görenlerin 3 milyon 447 bin 50'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 54 bin 529 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.
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Başta ABD, Hindistan, Brezilya gibi ülkeler olmak üzere koronavirüsün yayılımı hızla devam ediyor.
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Dünya devletleri Covid-19 için aşı geliştirme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.
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Aşı konusunda gelen haberler umut verici olmaya başladı. Hayvan deneylerini geçen aşılar artık insanlar üzerinde denenmeye başlıyor.
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Bugün de İngiltere ağır durumdaki hastaların ölüm oranları düşüren, bu özelliğiyle de umut aşılayan Deksametazon adlı steroid ilacın kullanılmaya başlandığını açıklamıştı.