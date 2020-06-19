Uzmanlar merak edilen soruyu yanıtladı: Sinekten koronavirüs geçer mi?

Sinekten koronavirüs bulaşır mı? Sivrisineklerden bulaşmanın gerçekleşmesi için ise virüsün sivrisineğin salyasında veya bağırsağında çoğalması, öncelikle de sivrisineğin enfekte olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Sezgin, “Dünya Sağlık Örgütü de Amerikan Sivrisinek Kontrol Birliği, Hastalık Kontrol Merkezi de sivrisineğin Covid-19’a vektör olamayacağını kabul ediyor. Bunun sebebi sivrisineğin bulaş olması için önce kendisinin enfekte olması gerektiğidir. Ancak bu olmadığı için bulaştırması kabul edilmiyor” dedi.