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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 13:26 | 

Uzmanlar merak edilen soruya cevap verdi: Koronavirüs geçirmiş olmak Omicron'dan koruyor mu?

Koronavirüsün yeni ortaya çıkan varyantı Omicron kelimenin tam anlamıyla dünyanın üzerine kâbus gibi çökmüş durumda. Bilim insanları acil şekilde varyantla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için yarışa girerken aşı ve Kovid-19 için uygulanan tedbirlere devam mesajı vermeye devam ediyor. Öte yandan yeni yapılan bir çalışma kişilerin koronavirüs geçirmiş olmasının Omicron'a yakalanma konusunda etkisi olup olmadığını ortaya çıkardı.

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Koronavirüs salgını neredeyse iki yıla yakındır hayatımızda. 250 milyondan fazla insana bulaşan ve 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan virüsle mücadele sürüyor.
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Alınan sıkı tedbirler ve devam eden aşılama kampanyalarıyla kontrol altına alındığı sanılan salgın yeni ortaya çıkan Omicron varyantıyla birlikte yeniden hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda.
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Bilim insanları Omicron konusunda araştırmalarına ve yeni bilgiler edinmeye devam ediyor. Şu an için daha bulaşıcı olduğu ve hızla yayıldığı DSÖ tarafından açıklanan varyantın aşılardan kaçması durumunda önümüzdeki aylarda karanlık bir tablo bizi bekliyor olabilir.
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Yetkililer aşının Omicron için de koruyucu olacağını düşündüklerini ve mutlaka hatırlatma dozu dahil tüm aşıların yapılması gerektiğinin altını çizerken virüsle ilgili yeni haberler gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
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Omicron'un ilk olarak görüldüğü Güney Afrika'dan mikrobiyoloji uzmanı Dr. Anne Von Gottberg, yaptığı açıklamayla korkutan gerçeği ortaya çıkardı. Von Gottberg'in açıklamaları İngiliz medyasında manşetlere taşındı.
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Şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmalar kişilerin geçirdiği ve iyileşitiği Kovid-19 enfeksiyonunun vücutta koruyucu antikorların üretilmesini sağlayarak gelecekteki koronavirüs enfeksiyonları için koruyucu olduğunu ortaya koymuştu.
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Virüsün bugüne kadarki en tehlikeli varyantlarından olan ve dünyada hakim varyant konumuna gelen Delta için bunun doğruluğu kanıtlanmıştı. Ancak ne yazık ki bu gerçek Omicron için geçerli değil.
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Dr. Anne Von Gottberg, geçirilmiş Kovid-19 enfeksiyonunun Omicron için koruyucu olmayabileceğini açıkladı.

Von Gottberg bu tezini Güney Afrika'da yeniden enfekte olan koronavirüs vakalarının artışıyla açıklıyor. Bu durum Delta ortaya çıktığında görülmemişti.
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Ülkede görülen vaka sayıları da bunu kanıtlar nitelikte: Güney Afrika'da iki hafta öncesinde günlük 500 civarında olan vakalar dün itibarıyla günlük 11 bin 500'e yükselmiş durumda.
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Dr. Anne Von Gottberg, Omicron'un şimdiden ülkede baskın varyant haline geldiğini ve yeniden enfeksiyon olma teorisinin gerçekliğini hesaba katarsak vakaların katlanarak yükselmeye devam edeceğini iddia etti.
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Von Gottberg, durumu "Geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonunun Delta varyantı için koruyucu olduğunu gözlemlemiştik. Ancak Omicron için durumun böyle olmadığını görüyoruz. Beta ve Delta varyantlarında yayılım hızlı olsa da yeniden enfekte olma oranları düşük olduğu için oluşan kovid-19 dalgası kısa süre sonra kontrol altına alınabilmişti." sözleriyle açıklıyor ve ekliyor "Omicron'da ise bunu ne yazık ki görmüyoruz: Önceki Kovid-19 enfeksiyonu Omicron'dan korumuyor"
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Ancak tüm bu karanlık tablonun içinde yine bir umut ışığı olduğunu unutmamak lazım. Zira geçirilmiş enfeksiyon Omicron'dan korumasa bile büyük ihtimalle hastalığın şiddetlenmesini ve ölüm riskini azaltmaya devam ediyor.
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Uzmanlar tüm uyarıların yanında aşı konusunun altını çizmeye de devam ediyor. zira enfeksiyonu geçirmiş olmak hiçbir varyant için tek başına yeterli koruma sağlamıyor.
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Varyant için araştırmalar devam ederken salgın konusunda en büyük silahımız Kovid-19 aşıları olmaya devam ediyor. Dünya genelinde aşılama kampanyalı devam ediyor ancak çoğu ülke şimdiden çift doz aşının hem virüse karşı bağışıklık hem de yeni varyantlar için etkisinin giderek azaldığı konusunda fikir birliğine varmış durumda.
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İngiltere’de yapılan araştırma mRNA aşıları ile yapılan 3. dozun yani hatırlatma dozu olarak bilinen aşılamamanın en yüksek korumayı sağladığını gösterdi.

Bu çalışma 3. doz Kovid aşıları üzerinde yapılan ilk araştırma olma özelliği taşıyor.
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Bilim insanları, 3. doz aşının, Omicron varyantı kaynaklı ölüm ve ağır hastalıkları engelleme konusunda koruma sağlayacağına dair işaretler olduğunu da söylüyor.
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Hatırlatıcı aşı olarak tanımlanan 3. doz, enfeksiyon riskini yüzde 93'ten fazla azaltıyor. Pfizer da bununla bağlantılı olarak halka hatırlatıcı aşı yapılmasının, yıllık olarak gerçekleşebileceğini açıklamıştı.
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