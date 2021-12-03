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Uzmanlar merak edilen soruya cevap verdi: Koronavirüs geçirmiş olmak Omicron'dan koruyor mu?
Koronavirüsün yeni ortaya çıkan varyantı Omicron kelimenin tam anlamıyla dünyanın üzerine kâbus gibi çökmüş durumda. Bilim insanları acil şekilde varyantla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için yarışa girerken aşı ve Kovid-19 için uygulanan tedbirlere devam mesajı vermeye devam ediyor. Öte yandan yeni yapılan bir çalışma kişilerin koronavirüs geçirmiş olmasının Omicron'a yakalanma konusunda etkisi olup olmadığını ortaya çıkardı.
Koronavirüs salgını neredeyse iki yıla yakındır hayatımızda. 250 milyondan fazla insana bulaşan ve 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan virüsle mücadele sürüyor.
Bilim insanları Omicron konusunda araştırmalarına ve yeni bilgiler edinmeye devam ediyor. Şu an için daha bulaşıcı olduğu ve hızla yayıldığı DSÖ tarafından açıklanan varyantın aşılardan kaçması durumunda önümüzdeki aylarda karanlık bir tablo bizi bekliyor olabilir.
Omicron'un ilk olarak görüldüğü Güney Afrika'dan mikrobiyoloji uzmanı Dr. Anne Von Gottberg, yaptığı açıklamayla korkutan gerçeği ortaya çıkardı. Von Gottberg'in açıklamaları İngiliz medyasında manşetlere taşındı.
Virüsün bugüne kadarki en tehlikeli varyantlarından olan ve dünyada hakim varyant konumuna gelen Delta için bunun doğruluğu kanıtlanmıştı. Ancak ne yazık ki bu gerçek Omicron için geçerli değil.
Ülkede görülen vaka sayıları da bunu kanıtlar nitelikte: Güney Afrika'da iki hafta öncesinde günlük 500 civarında olan vakalar dün itibarıyla günlük 11 bin 500'e yükselmiş durumda.
Von Gottberg, durumu "Geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonunun Delta varyantı için koruyucu olduğunu gözlemlemiştik. Ancak Omicron için durumun böyle olmadığını görüyoruz. Beta ve Delta varyantlarında yayılım hızlı olsa da yeniden enfekte olma oranları düşük olduğu için oluşan kovid-19 dalgası kısa süre sonra kontrol altına alınabilmişti." sözleriyle açıklıyor ve ekliyor "Omicron'da ise bunu ne yazık ki görmüyoruz: Önceki Kovid-19 enfeksiyonu Omicron'dan korumuyor"
Uzmanlar tüm uyarıların yanında aşı konusunun altını çizmeye de devam ediyor. zira enfeksiyonu geçirmiş olmak hiçbir varyant için tek başına yeterli koruma sağlamıyor.
Varyant için araştırmalar devam ederken salgın konusunda en büyük silahımız Kovid-19 aşıları olmaya devam ediyor. Dünya genelinde aşılama kampanyalı devam ediyor ancak çoğu ülke şimdiden çift doz aşının hem virüse karşı bağışıklık hem de yeni varyantlar için etkisinin giderek azaldığı konusunda fikir birliğine varmış durumda.
İngiltere’de yapılan araştırma mRNA aşıları ile yapılan 3. dozun yani hatırlatma dozu olarak bilinen aşılamamanın en yüksek korumayı sağladığını gösterdi.
Bu çalışma 3. doz Kovid aşıları üzerinde yapılan ilk araştırma olma özelliği taşıyor.
Bu çalışma 3. doz Kovid aşıları üzerinde yapılan ilk araştırma olma özelliği taşıyor.