Uzmanlar merak edilen soruya cevap verdi: Koronavirüs geçirmiş olmak Omicron'dan koruyor mu?

Von Gottberg, durumu "Geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonunun Delta varyantı için koruyucu olduğunu gözlemlemiştik. Ancak Omicron için durumun böyle olmadığını görüyoruz. Beta ve Delta varyantlarında yayılım hızlı olsa da yeniden enfekte olma oranları düşük olduğu için oluşan kovid-19 dalgası kısa süre sonra kontrol altına alınabilmişti." sözleriyle açıklıyor ve ekliyor "Omicron'da ise bunu ne yazık ki görmüyoruz: Önceki Kovid-19 enfeksiyonu Omicron'dan korumuyor"