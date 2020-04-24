Sağlık Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 17:22 , 24 Nisan 2020 - 17:24

Uzmanından ramazan ayında doğru ve sağlıklı beslenme tüyoları

Ramazan ayında değişen öğün saatleri, uzayan açlık süresi ve fiziksel aktivite azlığı metabolizmada birtakım değişikliklere neden olur. Sağlıklı bir oruç süreci geçirmek için bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmek daha büyük önem kazanır. Peki, ramazan ayında beslenmeyle ilgili nelere dikkat edilmeli, nelerden kaçınılmalıdır? Uzman Diyetisyen Hilal Konak, konuyla ilgili önerilerini sundu.