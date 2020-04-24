Uzmanından ramazan ayında doğru ve sağlıklı beslenme tüyoları
Ramazan ayında değişen öğün saatleri, uzayan açlık süresi ve fiziksel aktivite azlığı metabolizmada birtakım değişikliklere neden olur. Sağlıklı bir oruç süreci geçirmek için bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmek daha büyük önem kazanır. Peki, ramazan ayında beslenmeyle ilgili nelere dikkat edilmeli, nelerden kaçınılmalıdır? Uzman Diyetisyen Hilal Konak, konuyla ilgili önerilerini sundu.
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1
Ramazan ayında porsiyonlara dikkat etmeden hızlı bir şekilde yemek yendikçe ve özellikle yemek sonrası tüketilen tatlıların miktarı arttıkça kilo alımı da kaçınılmaz olur. Fazla kilo artışı beraberinde kronik hastalıkların oluşumuna zemin hazırlar. İşte oruç tutarken kilo almamak ve sağlığı korumak için öneriler…
2
Su içmeye özen gösterin
İftar ve sahur arasında en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterilmelidir. Bu dönemde suyun önemi daha da çok artar.
3
Sahuru atlamayın
Sahur öğünü kesinlikle atlanmamalı, zamanında yapılmalı ve öğün içeriği dengeli olmalıdır. Yumurta, peynir, zeytin ve yeşilliklerden oluşan bir kahvaltı tabağıyla başlanıp, daha sonra 1 bardak süt ve 1 porsiyon meyve tüketerek sahur öğünü tamamlanabilir.
4
Pide yiyin ama…
İftarda ise yapılan en büyük hata, hızlı ve porsiyon kontrolü sağlamadan yemek yemektir. Oruç 1-2 bardak su ile açıldıktan sonra, 1 adet hurma ya da zeytin, 1 kase çorba ve 1 dilim ekmek/pide yiyerek başlangıç yapılabilir.
5
İftardan sonra şişkinlik yaşamamak için…
Ana yemekte, et/tavuk gibi protein kaynaklarının yanında sebze yemeği, yoğurt/ayran/cacık ve salata tercih edilebilir. Ayrıca, haftanın 2 günü iftarda etli kurubaklagil yemeği tercih edilerek hem bitkisel protein hem de lif alımına katkı sağlanabilir. Kurubaklagil tüketiminden sonra şişkinlik hissediliyorsa yemeğe kimyon eklenmeli veya iftar sonrası rezene çayı tüketilmelidir.
6
İftardan sonra tatlıya dikkat
İftardan 2-3 saat sonra ara öğün yapılabilir. Bu öğünde öncelik taze meyveler olmalıdır. Tatlı tüketimi ise haftada 1-2 kez ile sınırlandırılmalıdır. Şerbetli tatlılar yerine, 2 top dondurma ya da 1 porsiyon sütlü tatlı tercih edilmelidir.
7
Kabızlık sorunu yaşıyorsanız…
Ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan kabızlık problemi için haftada 2-3 kez iftar sonrası ya da sahurda meyveli, tarçınlı yulaf lapası tüketilebilir.