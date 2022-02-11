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Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman? İşte bu kapsamda son bilgiler

#Uzman Öğretmen Alımı#MEB

Yeni yasaya göre öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Peki, Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman yapılacak?

1/4Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman İşte bu kapsamda son bilgiler

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi hedefleniyor. İşte, Uzmanlar Öğretmenlik Sınavı hakkında bilgiler...

2/4KANUN TBMMDE KABUL EDİLDİ

KANUN TBMM'DE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre; eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyerlerinde ilerlemelerinin önü açılacak. Meslek, aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılacak. Öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi sağlanacak. Gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik basamaklarındaki görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

3/4ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KALDIRILIYOR

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

4/4UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK

Uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. TBMM Genel Kurulu'nda öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi' kabul edildi.

Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

 

 

 

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#Uzman Öğretmen Alımı#MEB