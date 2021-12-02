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Haber Giriş: 02 Aralık 2021 - 10:15 | 

Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman? İşte bilgiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun kısa sürede Meclisin takdirine sunacaklarını belirterek, "Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştiriyoruz." dedi. Peki, Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman?

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Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere, uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklar. Öte yandan uzman öğretmenlerde maaş artışı da olacak. İşte, Uzman öğretmenlik Sınavı hakkında bilgiler...
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Uzman Öğretmenlik Sınavı hakkında henüz tarih bilgisi yok. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun TBMM'de geçmesinin ardından, söz konusu sınav için de gelişmeler netlik kazanacaktır.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3ERDOĞANIN KONU HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

ERDOĞAN'IN KONU HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzman öğretmenlik için yapmış olduğu açıklama şu şekilde;"Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Uzman öğretmenlerimiz hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında 1000 TL artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. Uzman öğretmenler sınavda başarılı olduklarında başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Maaşlarında da 2000 TL artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır. 1. derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Bu tarihi reformun şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." 
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