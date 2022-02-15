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Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman 2022? Uzman Öğretmenlik Sınavı başvuruları başladı mı? Bakan Özer'den açıklama

#Uzman Öğretmenlik Sınavı#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Mahmut Özer

Uzman Öğretmenlik Sınavı takvimi, öğretmenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler Uzman Öğretmenlik Sınavı'nın tarihine çevrildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceklerini söyledi. Kanun içerisinde yer alan Uzman Öğretmenlik Sınavı'nın başvuruları MEB takvimi ile belirlenecek. Peki, Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman? İşte, Uzman Öğretmenlik Sınavı hakkında bilgiler.

1/4Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman 2022 Uzman Öğretmenlik Sınavı başvuruları başladı mı Bakan Özerden açıklama

Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman, sorusunun yanıtı için tüm gözler MEB 'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Üzerinde uzun süredir çalışılan Öğretmenlik Meslek Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti. Kanunla öğretmenlik mesleği, adaylık döneminden sonra; 'öğretmen', 'uzman öğretmen' ve 'başöğretmen' olarak üç kariyer basamağına ayrılıyor. Uzman öğretmenlik sınavı da 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Ancak sınav tarihi henüz belli olmadı. Bakan Özer 15 Mart tarihine uygulamaya başlayacaklarını belirtmişti.

2/4UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu uygulaması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız." dedi.

Söz konusu Uzman Öğretmenlik Sınavı takviminin de bu çalışmalarda netleşmesi bekleniyor. Uzman Öğretmenlik Sınavı'nın başvuru ve takvimi ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi ön görülüyor.

3/4UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NEDİR?

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. Bu unvan için eğitimlerini tamamlayan ve sonunda yapılacak sınavdan başarıyla geçen öğretmenlere uzman öğretmen unvanı verilecek. Bu değişiklikle öğretmenler hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin TL artış olacak. Uzman öğretmen unvanı alanlar arasında yüksek lisans yapmış olanlar ise sınavdan muaf tutulacak.

10 yıllık uzman öğretmenler de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek.

4/4Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman 2022 Uzman Öğretmenlik Sınavı başvuruları başladı mı Bakan Özerden açıklama

Ayrıca lisansüstü eğitim için önemli teşviklerin sağlanması amaçlanıyor. Uzman ve başöğretmen sınav puanı 70 ve üzeri olarak düzenleniyor. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri, 3 binden 3 bin 600'e çıkarılıyor. Ek göstergeyi düzenleyen maddenin yürürlük tarihi ise 15 Ocak 2023 olurken, sözleşmeli öğretmenlikte 3+1 mecburi hizmet hariç özlük haklarında iyileştirmeler yapılıyor.

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#Uzman Öğretmenlik Sınavı#Öğretmenlik Meslek Kanunu#Mahmut Özer