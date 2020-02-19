Üzerinde servet taşıyor!

HEYECAN KISA SÜRDÜ Çift, kısa süre önce yaşadıkları her şeyi geride bırakarak ilişkilerine bir şans tanımaya karar verdi. Öztarhan yeniden birlikte yaşamak için Baltalimanı’nda bir ev de tuttu. Ancak ne yazık ki bu heyecan kısa sürdü... Şu sıralar herkesin dilinde olan hikayeye göre, Nazlı Keçili evi kendi zevkine göre dayayıp döşemiş, ancak daha taşınmadan Önder Bey barışmaktan vazgeçmiş.



Nazlı Hanım’ı en çok üzen ise Öztarhan’ın evde tek başına yaşamak istemesi... Nazlı Hanım her detayıyla bizzat ilgilendiği, baştan sona dekore ettiği evde bir gün bile geçirememişken, Önder Bey şu anda evin tadını tek başına çıkarıyor...