Ünlü mankenin kazancını lüks mücevher markası Cartier’ye yatırdığı da bu paylaşımla ortaya çıktı!
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Üzerinde servet taşıyor
Fotoğrafta Ulusoy’un bileğinde Cartier’nin ikonik ‘Love’ bilekliğinden üç adet var. Bu bilekliğin tanesinin fiyatı yaklaşık 50 bin dolar. Ünlü manken ayrıca aynı markanın fiyatı 7 bin dolardan başlayan iki adet ‘Juste Un Clou’ çivili bileziğinden takmış.
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Rolex saatini, Chanel küpelerini ve yüzüklerini de hesaba katarak Özge’nin lüks bir daire parasını üzerinde taşıdığını rahatlıkla söyleyebilirim...
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Barışmaktan vazgeçti eve tek başına yerleşti
2016 yılında boşanan Önder Öztarhan ve Nazlı Keçili, ilişkilerine ikinci bir şans verip barıştı. Yeniden birlikte yaşamaya karar veren çift, Baltalimanı’nda ev tuttu. Evin tüm dekorasyon işleriyle ilgilenen Keçili, tam taşınacakken Önder Bey’in barışmaktan vazgeçmesiyle yıkıldı! Önder Bey şimdi Nazlı Hanım’ın dekore ettiği o evde tek başına yaşıyor...
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Vepa Group Yönetim Kurulu Başkanı Önder Öztarhan ile cemiyet hayatının en güzel kadınlarından Nazlı Keçili, 2002 yılında büyük bir aşkla evlenmiş, çok geçmeden iki çocuk sahibi olmuşlardı. Ancak evlilikleri kısa sürdü, çift çocuklarına rağmen 2016 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.
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Boşanma sonrası çağdaş sanat platformu Artkolik’i kuran Nazlı Hanım, bir yandan işleriyle diğer yandan çocuklarıyla ilgileniyordu. Bu arada boşanan çift, kızları Sahara ve Nazenin için sık sık bir araya geliyor, hatta birlikte tatile bile çıkıyorlardı.
Nazlı Hanım bu süreçte gönlünü yeni aşklara kapatmıştı. Vücut geliştirme sporuyla uğraşan ve fiziksel olarak büyük bir dönüşüm geçiren Önder Bey ise sık sık çapkınlıklarıyla gündeme geliyordu.
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HEYECAN KISA SÜRDÜ
Çift, kısa süre önce yaşadıkları her şeyi geride bırakarak ilişkilerine bir şans tanımaya karar verdi. Öztarhan yeniden birlikte yaşamak için Baltalimanı’nda bir ev de tuttu. Ancak ne yazık ki bu heyecan kısa sürdü... Şu sıralar herkesin dilinde olan hikayeye göre, Nazlı Keçili evi kendi zevkine göre dayayıp döşemiş, ancak daha taşınmadan Önder Bey barışmaktan vazgeçmiş.
Nazlı Hanım’ı en çok üzen ise Öztarhan’ın evde tek başına yaşamak istemesi... Nazlı Hanım her detayıyla bizzat ilgilendiği, baştan sona dekore ettiği evde bir gün bile geçirememişken, Önder Bey şu anda evin tadını tek başına çıkarıyor...
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Anneden evlilik baskısı
Emir Uyar, geçen yaz dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündemdeydi. Ancak bu aşk uzun ömürlü olmadı. Ünlü işadamı, Adriana Lima’dan ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Elizabeth Vela’ya döndü. Ve çift, barıştıktan sonra Uyar’ın Levent’teki lüks rezidansına birlikte yaşamaya başladı.
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Adriana Lima gibi Brezilyalı olan Elizabeth Vela, ünlü işadamının annesi Sevim Uyar’ın da gözüne girdi. Uyar’ın Çırağan Palace Kempinski’deki Polar Moda adlı mağazasında çalışan Vela, çalışkanlığıyla müstakbel kayınvalidesinin takdirini kazandı. Bu ilişkiye onay veren Sevim Uyar’ın çifte “Artık evlenin” diye baskı yaptığı konuşuluyor.