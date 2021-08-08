“Uzaylı Zekiye”ye imza atan Seden Kızıltunç: 10 bölüm zor tahammül ettim

Kızıltunç, “10 bölüm süren fantastik dizi ‘Uzaylı Zekiye’nin bugünlere kadar adının süreceğini tahmin ediyor muydunuz?” sorusuna şu yanıtı veriyor:



“Bir dizinin böyle tutması için çok şeyin bir araya gelmesi lazım. Onun büyüsünün nedeni, konunun ilginç olması. Yönetmeni Oktay Pekmezoğlu da çok iyiydi. Onunla kafa kafaya verip esprileri sette pekiştirirdik. Bir de tabii kadromuz çok iyiydi. Münir Özkul babamı, Doğu Erkan benden gençti ama annemi oynuyordu. Saçlarımı bilerek öyle komik yapardık ki 40 yaşından büyük kadın küçük gibi algılansın. Hem yazardım hem oynardım hem de sabahlara kadar montajında kalırdım. Diziyi kaldırmadılar. Ben, 10 bölüm zor tahammül ettim. 4 bölümün parasını vermediler, ne diye devam edeyeyim ki... Ruh sağlığım gitti. Şevkle çalışamıyordum. Sete gelip müdahale ediyorlardı. Çok yorucu çekimler oldu. Dedikodu da çoktu sette. O esas yıpratıcıydı. ‘Uzaylı Zekiye’yi paramı vermeyen aynı yer yeniden çekmek istedi. ‘Tabii neden olmasın, o zamanki ödemeyi ödesinler öyle’ dedim ben de...”