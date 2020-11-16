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GeriTeknoloji Uzayın derinliklerinde dev göz böyle yakalandı: İnanılmaz görüntüler
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16 Kasım 2020 - 12:48 | 

Uzayın derinliklerinde dev göz böyle yakalandı: İnanılmaz görüntüler

Bilim insanları uzaydan görenlerde şaşkınlık yaratan görüntüler yakaladı. Asırlardır esrarını koruyan gezegenin yeni görüntüleri dikkatleri üzerine çekti.

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Uzaydan gelen bu görüntüler şaşkınlık yarattı. Asırlardır gezegenin üzerinde yer alan devasa gözün sırrı bakın ne çıktı?

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Satürn'ün kuzey kutbunun bu görüntüsü de oldukça dikkat çekici. Kutupla birlikte altıgen şeklinde görünen fırtına ve rüzgar şeritleri de gözden kaçmıyor. Satürn'ün halkaları da fotoğrafa gizlice giriyor.

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Bu fotoğraf, Satürn'ün sadece bir şeridini ve minik uydusu Dione'u gösteriyor. Dione öylesine küçük ki Satürn'ün yanında misket büyüklüğünde kalıyor. Bu görüntü, Satürn'ün halkalarının yandan bakıldığında ne kadar ince olduğunu gösteriyor.

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Cassini, bu kez Satürn'ün halkalarının altından nefes kesici bir görüntü yakalamış. Halkalara yansıyan güneş ışığı yüzeyde bir gölge oluşturarak etkileyici bir görüntü ortaya çıkarmış.

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Bu fotoğrafta bir değil iki gezegen var. Satürn öylesine büyük ki nokta şeklinde gördüğünüz o gezegen de Venüs'ten başkası değil.

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Satürn gerçekten de her haliyle büyüleyici bir gezegen...

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Cassini, 2015 yılında kendini imha etti. Etmeden önce de bu fotoğrafı çekti ve Satürn'e düşerek gözlerden kayboldu.

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Satürn'ün üzerinde görünen bu dev göz aslında devasa bir fırtına. Saatte 330 mil hıza ulaşan kasırganın genişliği 1.240 mili buluyor. Cassini bu görüntüyü 1,4 milyon mil uzaklıktan yakaladı.

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Diğer yandan bilim insanları 'cehennem'i de buldu. "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Jüpiter'e benzeyen, "KELT-9b" adı verilen gezegenin yüzey sıcaklığı gündüz vakti 4 bin 300 dereceye ulaşıyor.

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Bu sıcaklık, Samanyolu galaksisindeki birçok yıldızın yüzey sıcaklığından daha fazla. KELT-9b'nin sıcaklığı, yüzey sıcaklığının 5 bin 500 dereceyi bulduğu Güneş'ten ise bin 200 derece az.

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Sıcaklık nedeniyle atmosferinde su ve karbondioksit gibi moleküllerin var olamadığı KELT-9b, KELT-9 yıldızının yörüngesindeki dönüşünü 1,5 Dünya gününde tamamlıyor. Jüpiter'den 2,8 kat daha büyük gezegenin öz kütlesi ise Jüpiter'in yarısı kadar.

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Dünya'dan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki gezegen, yörüngesinin darlığı nedeniyle tıpkı Dünya'ya hep aynı yüzünü gösteren Ay gibi yıldızına sadece bir tarafını gösteriyor.

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Arizona eyaletinin güneydoğusundaki Winer Gözlemevi'nde bulunan KELT teleskobu kullanılarak keşfedilen KELT-9b'nin yörüngesinde döndüğü KELT-9 yıldızının da Güneş'ten iki kat büyük ve iki kat daha sıcak olduğu belirlendi.

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Diğer yandan NASA, uzayın derinliklerinde yakaladığı yeni görüntüleri Dünya'ya yolladı. İşte Mars'ın 'toz şeytanı'...

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Mars'ta uzun yıllardır görevinde olan Curiosity aracı, sıra dışı bir doğa olayını objektifine aldı ve Dünya'yla paylaştı.

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Bir anda Mars yüzerinde kopan kum fırtınası (toz şeytanı) ilginç görüntülere neden olurken, bu görüntüler milyonlarca kez izlendi.

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Diğer yandan NASA, ilk etapta gök taşı zannettiği cismin kendi uzay aracı olduğunu öğrendi.

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Independent gazetesinde yer alan habere göre Güney Pasifik Okyanusu'nun bulunduğu alana çakılan uzay aracı herhangi bir can kaybına ya da hasara neden olmadı.

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Dünya'ya çakılan uzay aracı aslında uzun yıllar önce uzaya fırlatılmıştı. 1964 yılında fırlatılan Orbiting Geophysics Observatory 1 (OGO-1) isimli uzay aracı 5 yıl büyunca görev yapmış, 1969'da bilim insanlarının daha fazla veri elde edemediği noktada araç bekleme moduna alınmıştı.

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NASA, uzun yıllardır Mars üzerinde çalışmalar yapıyor ve Kızıl Gezegen'den pek çok fotoğraf Dünya'ya geldi. Şimdi de yeni görüntüler ortaya çıktı.

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NASA'ya ait olan Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) isimli uzay aracı yıllardır Mars'ı yakından inceliyor, araştırmalar yapıyor.

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Zaman zaman Kızıl Gezegen'den fotoğraflar paylaşan bu araç, Mars'ın zorlu koşullarında bugüne dek pek çok keşif yaptı.

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15'inci yaşını kutlayan Mars Reconnaissance Orbiter için NASA bir paylaşım yaptı ve Mars'ın yeni görüntülerini Dünya'yla paylaştı.

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NASA, MRO’nun çektiği bazı özel görselleri resmi sosyal medya hesaplarından yayınladı

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İşte MRO'nun gözünden Kızıl Gezegen...

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34Uzaya yollanan hayvanların hazin sonları
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Uzaya yollanan hayvanların hazin sonları

Tarihte deney amaçlı birçok hayvan uzaya gönderildi. İşte uzaya yollanan ve kimisinin dakikalar içinde öldüğü uzay hayvanları...

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Laika

Dünyanın yörüngesine ilk kez 1957 yılında bir canlı gönderildi.

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Laika

Laika adlı köpek başıboş bir sokak köpeği olmasına karşın kendisiyle birlikte elemeye giren diğer iki eğitimli rakibini geride bırakmayı başardı.

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Laika

Fırlatmadan birkaç saat sonra hayatını kaybetse de Laika’nın yaptığı yolculuk, canlı bir yolcunun uzay mekiğinden sağ çıkabileceğini ve yerçekimsiz ortama dayanabileceğini gösterdi.

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Uzay köpekleri

Fotoğrafta SSCB Bilimler Akademisi’ndeki bakıcılar uzay programındaki köpekleri tanıtırken görülüyor.

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Uzay köpekleri

1950’li ve 1960’lı yıllarda Ruslar uzaya en az 57 kez köpek gönderdi.

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Uzay köpekleri

Ancak uzaya fırlatılan köpeklerin sayısı aslında daha az, çünkü pek çok hayvan birden fazla kez gönderilmişti.

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Küçük Adam

Resimde, katılacağı uzay uçuşundan önce yapılan eğitim alıştırmaları sırasında kapsüle bağlanmış bir sincap maymunu görülüyor.

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Küçük Adam

Küçük Adam adı verilen bu maymunun benzer bir eğitim sürecinden geçen “yoldaşı” Gordo, 1958 yılında yerden 500 km yüksekliğe ulaşan 15 dakikalık bir fırlatmaya katılmıştı.

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Küçük Adam

Gordo dünyaya sağ salim döndü ancak iniş sırasında uzay aracının paraşütü açılmadı ve denize çakıldı.

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Küçük Adam

Gordo'nun kapsülü bulunamadı.

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Able ve Baker

Uzaya yaptıkları ilk yolculuktan sağ çıkmayı başaran iki maymun, Able ve Baker, NASA’nın basın toplantısında kameralara poz veriyor.

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Able ve Baker

1959 yılında çekilen fotoğrafın soldaki 3.2 kilo ağırlığındaki makak maymunu Able, sağdaki ise Peru’dan getirilen 5 kilo ağırlığındaki sincap maymunu Baker.

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Able ve Baker

İki hayvan yolculukları esnasında normal yerçekimi gücünün 38 kat fazlasına, 9 dakika boyunca da yerçekimsiz ortama dayandı.

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Able ve Baker

Able, dünyaya döndükten dört gün sonra vücudunda enfeksiyona yol açmış bir elektrotun çıkarıldığı ameliyat sırasında öldü.

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Able ve Baker

Baker ise 1984’e kadar yaşamayı başardı.

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Eğitimdeki bir şempanze

Yuri Gagarin’in Nisan ayında yörüngeye fırlatılmasından birkaç ay önce 1961 kışında NASA, Mercury programının eksiklerini gidermek için şempanzeleri kullanıyordu.

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Eğitimdeki bir şempanze

Bu şempanzelerden yaklaşık 20 tanesi New Mexico eyaletinde bulunan Holloman Hava Kuvvetleri Üssü’nde uzay uçuşu ekipmanlarının simülasyonlarında kullanıldı.

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Zaman ayarlı görev

Holloman eğitim programı kapsamında, şempanzelere kendilerine verilen ışık ve ses komutlarına uygun olarak basit görevleri nasıl yerine getirecekleri öğretildi.

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Zaman ayarlı görev

Resimdeki el bu eğitim sırasında test edilen Jim isimli bir şempanzeye ait: Kendisinden farklı olan şekli yani ortadaki çemberi seçmesi istenen Jim, karelerden birini seçerek hata yapıyor.

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Kapsül pozisyonu

Holloman programında eğitilen şempanzeler, yukarıda görülene benzer bir Merkür Kapsülü içinde fırlatılmaya hazırlanıyordu.

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Uzayda

Holloman programı kapsamında eğitilen şempanzelerden iki tanesi başarıyla yörüngeye yerleştirildi.

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Uzayda

Ham isimli şempanzenin Ocak 1961’de yaptığı yolculuk 16 dakika 59 saniye sürdü.

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Uzayda

Ham’den 10 ay sonra fırlatılan yoldaşı Enos dünyanın etrafında tam iki tur atmayı başardı.

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Güvenli dönüş

Ham, yörüngedeki kısa süren yolculuğunun ardından kapsülüyle birlikde Atlantik Okyanusu’na düştü.

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Güvenli dönüş

Kurtarma ekibi tarafından denizden çıkarılan Ham’in vücudundaki tek hasar burnundaki küçük bir çürüktü.

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İnsanlı uzay uçuşu

Ham ve Enos’un yolculuklarını başarıyla tamamlamasıyla, NASA uzaya insan göndermeye hazır olduğuna karar verdi.

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İnsanlı uzay uçuşu

20 Şubat 1962 tarihinde, John Glenn dünyanın yörüngesine fırlatılan ilk ABD'li oldu.

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