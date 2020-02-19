Uzay turizmi tarihi resmen açıklandı! Dünya'nın yörüngesinde serbest uçuşa başlayacak

CREW DRAGON ISS’TEN İKİ KAT DAHA YÜKSEĞE ÇIKACAK Görev ortağı Space Advantures Başkanı Eric Anderson ise Florida’daki Cape Canaveral Space Force İstasyonu'ndan fırlatılacak Crew Dragon kapsülü ISS’in bulunduğu yüksekliğin iki ya da üç katına kadar çıkabileceğini vurguladı. Anderson, "Ortak geçmişimizi onurlandıran bu Ejderha misyonu, daha önce herhangi bir sivil astronot misyonu veya uzay istasyonu ziyaretçisinin iki katı yüksekliğe ulaşabilen özel bir deneyim ve ömür boyu bir fırsat olacak." diye konuştu.