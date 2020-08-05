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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 14:08,

Uzandılar kumsala

Ünlü oyuncu ile sevgilisi sıcak bir günde kumların üzerine uzanıp hem aşk tazeledi hem de dinlendi.

Backgrid USA, Mega

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1AİLE BULUŞMASI
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AİLE BULUŞMASI

10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açan Ben Affleck ve sevgilisi Ana De Armas, yakın arkadaşı Matt Damon ve eşi Luciana Barroso ile birlikte plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.

2YENİ SEVGİLİ BOND KIZI
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YENİ SEVGİLİ BOND KIZI

Jennifer Garner ile olan 10 yıllık, üç çocuklu evliliğini iki yıl önce bitiren Ben Affleck, yeni sevgilisi Ana De Armas ile romantizmin ve aşkın keyfini çıkarıyor.

3KUMSALDA BİR GÜN
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KUMSALDA BİR GÜN

47 yaşındaki Affleck ile 'James Bond kızı' olarak da tanınan 32 yaşındaki De Armas, önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi. Çift o gün Affleck'in gençlik yıllarından bu yana yakın arkadaşı olan Matt Damon eşi Luciana Barroso ve onların çocuklarıyla buluştu.

4KUMSALDA YÜRÜYÜŞ
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KUMSALDA YÜRÜYÜŞ

İki aile bir süre deniz kenarında yürüyüş yaptı. O sırada Damon, köpeğini gezdiren kızıyla da ilgilendi.

5KUMLARA UZANDILAR
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KUMLARA UZANDILAR

Daha sonra Matt Damon ve küçük kızı köpekle birlikte deniz kenarında gezerken Ben Affleck, Ana De Armas ve Damon'ın eşi Luciana Barroso, yanlarında getirdikleri portatif sandalyelere oturmak yerine onların arasına, kumların üzerine uzandı.

6ÖNCE SOHBET
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ÖNCE SOHBET

Affleck ile De Armas o sırada Barroso ile sohbet etti. Bir ara da birbirleriyle ilgilenen çift romantik anlar yaşadı.

7SONRA ROMANTİZM
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SONRA ROMANTİZM

İki sevgili birbirlerini öpücüklere boğdu. Grup, Matt Damon'ın da yürüyüşten dönmesiyle birlikte kalkıp deniz kenarına doğru ilerledi.

8MAHALEDEN ARKADAŞ
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MAHALEDEN ARKADAŞ

Ben Affleck ile kendisinden iki yaş büyük olan Matt Damon, birbirlerini çocukluklarından bu yana tanıyor. Affleck, ailesiyle birlikte henüz 8 yaşındayken taşındıkları bir mahallede tanıştı Damon ile.

9OYUN DAVETİ
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OYUN DAVETİ

Dostluğu başlatan ise Damon'ın 'bizimle oynar mısın?' daveti oldu.

10AYNI FİLMDE OYNADILAR
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AYNI FİLMDE OYNADILAR

Üniversite yıllarında eğitimleri için farklı şehirlere giden Affleck ve Damon, sinema kariyerlerine de aynı filmle başladı. İki arkadaş Robin Williams ile birlikte Good Will Hunting (Can Dostum) filminde oynadı. İkilinin mahallede oyun arkadaşı olarak başlayan dostlukları artık "ailece görüşmeli" bir şekilde devam ediyor.

11MUTLU EVLİLİK
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MUTLU EVLİLİK

İki oyuncunun özel hayatları ise birbirinden farklı. Damon, 2005 yılından bu yana Luciana Barroso ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin, biri Barroso'nun eski ilişkisinden dünyaya gelen, Damon'ın nüfusuna geçirdiği üç çocuğu bulunuyor.

12HAREKETLİ HAYAT
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HAREKETLİ HAYAT

Affleck'in özel hayatı ise biraz daha düzensiz. Jennifer Garner ile evliliğinden üç çocuk sahibi olan aktör, boşandıktan sonra adı çeşitli aşk söylentilerine karıştı.

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