Uzandılar kumsala

KUMSALDA BİR GÜN 47 yaşındaki Affleck ile 'James Bond kızı' olarak da tanınan 32 yaşındaki De Armas, önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi. Çift o gün Affleck'in gençlik yıllarından bu yana yakın arkadaşı olan Matt Damon eşi Luciana Barroso ve onların çocuklarıyla buluştu.