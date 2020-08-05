Uzandılar kumsala

Ünlü oyuncu ile sevgilisi sıcak bir günde kumların üzerine uzanıp hem aşk tazeledi hem de dinlendi.
Backgrid USA, Mega
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AİLE BULUŞMASI
10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açan Ben Affleck ve sevgilisi Ana De Armas, yakın arkadaşı Matt Damon ve eşi Luciana Barroso ile birlikte plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı.
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YENİ SEVGİLİ BOND KIZI
Jennifer Garner ile olan 10 yıllık, üç çocuklu evliliğini iki yıl önce bitiren Ben Affleck, yeni sevgilisi Ana De Armas ile romantizmin ve aşkın keyfini çıkarıyor.
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KUMSALDA BİR GÜN
47 yaşındaki Affleck ile 'James Bond kızı' olarak da tanınan 32 yaşındaki De Armas, önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi. Çift o gün Affleck'in gençlik yıllarından bu yana yakın arkadaşı olan Matt Damon eşi Luciana Barroso ve onların çocuklarıyla buluştu.
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KUMSALDA YÜRÜYÜŞ
İki aile bir süre deniz kenarında yürüyüş yaptı. O sırada Damon, köpeğini gezdiren kızıyla da ilgilendi.
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KUMLARA UZANDILAR
Daha sonra Matt Damon ve küçük kızı köpekle birlikte deniz kenarında gezerken Ben Affleck, Ana De Armas ve Damon'ın eşi Luciana Barroso, yanlarında getirdikleri portatif sandalyelere oturmak yerine onların arasına, kumların üzerine uzandı.
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ÖNCE SOHBET
Affleck ile De Armas o sırada Barroso ile sohbet etti. Bir ara da birbirleriyle ilgilenen çift romantik anlar yaşadı.
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SONRA ROMANTİZM
İki sevgili birbirlerini öpücüklere boğdu. Grup, Matt Damon'ın da yürüyüşten dönmesiyle birlikte kalkıp deniz kenarına doğru ilerledi.
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MAHALEDEN ARKADAŞ
Ben Affleck ile kendisinden iki yaş büyük olan Matt Damon, birbirlerini çocukluklarından bu yana tanıyor. Affleck, ailesiyle birlikte henüz 8 yaşındayken taşındıkları bir mahallede tanıştı Damon ile.
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OYUN DAVETİ
Dostluğu başlatan ise Damon'ın 'bizimle oynar mısın?' daveti oldu.
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AYNI FİLMDE OYNADILAR
Üniversite yıllarında eğitimleri için farklı şehirlere giden Affleck ve Damon, sinema kariyerlerine de aynı filmle başladı. İki arkadaş Robin Williams ile birlikte Good Will Hunting (Can Dostum) filminde oynadı. İkilinin mahallede oyun arkadaşı olarak başlayan dostlukları artık "ailece görüşmeli" bir şekilde devam ediyor.
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MUTLU EVLİLİK
İki oyuncunun özel hayatları ise birbirinden farklı. Damon, 2005 yılından bu yana Luciana Barroso ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin, biri Barroso'nun eski ilişkisinden dünyaya gelen, Damon'ın nüfusuna geçirdiği üç çocuğu bulunuyor.
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HAREKETLİ HAYAT
Affleck'in özel hayatı ise biraz daha düzensiz. Jennifer Garner ile evliliğinden üç çocuk sahibi olan aktör, boşandıktan sonra adı çeşitli aşk söylentilerine karıştı.