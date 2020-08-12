Uzaktan eğitim nedir? Uzaktan(online) eğitim sistemiyle ilgili detaylar!
Uzaktan eğitim sistemi nedir? sorusu, tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisiyle beraber yanıtı araştırılan konulardan oldu. Salgın sürecinde alına tedbirler kapsamında, dünya ülkeleri eğitimde online sisteme geçti. Evden eğitim olarak da bilinen uzaktan eğitim sisteminde, dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştirilmeye başlandı. Ülkemizde EBA TV ve TRT yayınları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından online eğitim yayınları yapmaya başladı. İşte, online yani uzaktan eğitimle ilgili merak edilenler.
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Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs pandemisinde online eğitim sistemi hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığı geçen dönem mart ayından haziran ayına kadar öğrencilerin ve toplum sağlığını korumak adına dijital eğitim hizmetini sundu. Geçtiğimiz yarı yılda EBA TV aracılığı ile online ve uzaktan eğitim alan öğrenciler, yeni dönemde eğitimin nasıl yapılacağını ve başlangıç tarihini sorguluyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde öğretmenler görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyorlar. İşte, detaylar.
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ONLİNE EĞİTİM SİSTEMİ NE DEMEK?
Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.
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Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Öğretmenler, akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.
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EBA TV NEDİR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada online eğitim sistemine imkan veren EBA TV ile ilgili şunları açıklamıştı;
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EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, MEB’in hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek EBA’yı kullanabiliyor. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre MEB’in müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı.