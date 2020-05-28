Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor? İşte eğitim sona ereceği o tarih
Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Mart'tan bu yana TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim almaya devam ediyordu. Öğrenciler, TRT-EBA TV ve 'eba.gov.tr' sistemi üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek eğitimlerine devam ederken, bir yandan da uzaktan eğitimin biteceği tarihi internette araştırıyorlar. Peki, uzaktan eğitim ne zaman, hangi tarihte bitiyor?
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23 Mart 2020 tarihinde TRT ve Türksat iş birliğinde EBA televizyonu ekranlarından yayınlara başlaması ile birlikte haya geçen uzaktan eğitim süreci devam ederken, derslerin ne zaman sona ereceği milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. İşte, 'Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladığını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere 'uzaktan eğitim boşlanmasın' ricası
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uzaktan eğitime değindi.
"Velilerimizden ricam, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır." ifadesini kullanan Bakan Selçuk, okullar açık olsaydı "sıkıldı" diye eğitime ara verilmeyip, bayram sonu derslere dönüleceğini belirtti.
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Ziya Selçuk, "Biz, 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk baki." değerlendirmesini yaptı.