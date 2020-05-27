Gündem Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 09:59 , 27 Mayıs 2020 - 10:01

Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor?

Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 23 Mart'tan bu yana TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmeye devam ediyor. Öğrenciler, TRT-EBA TV ve 'eba.gov.tr' üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek eğitimlerine devam ederken, bir yandan da uzaktan eğitimin biteceği tarihi sorguluyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitiyor?