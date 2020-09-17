Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Yüz yüze eğitimin detayları belli oluyor!
31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinde üç hafta geride kalmak üzere, EBA TV aracılığı ile evlerinde eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci, yüz yüze eğitime geçiş hakkında ayrıntıları merak ediyor. Öğrencilerin yanı sıra aileleri de uzaktan eğitimin sona ereceği tarih hakkında araştırma yapıyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
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2020-2021 eğitim yılı uzaktan eğitim şeklinde devam ederken, bir yandan da bu tarzda eğitimin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Geçtiğimiz mart ayından bu yana kapalı olan okulların ne zaman açılacağını merak eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlangıcı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı son kararlar noktasında bilgilenmek istiyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.
Salgın sürecinin başından bu yana dünyayı izlediklerini ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurguladı.
Bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gittiklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre, 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. "