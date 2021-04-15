Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? MEB genelgesinin detayları belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi. Bu gelişmenin ardından, uzaktan eğitimin ne zaman biteceği ve yüz yüze eğitimin başlama tarihi merak konusu oldu. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
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8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçildi. Gözler şimdi yeniden yüz yüze eğitim için okullarda ders zilinin çalacağı tarihte. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.
Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."
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NE ZAMAN BİTECEK?
Geçtiğimiz günlerde alınan kısmi kapanma tedbirleri ramazan bayramı sonrasına kadar sürecek. Uzaktan eğitimin de bu tarihe kadar süreceği, bayram sonrası yeniden değerlendirme yapılacağı düşünülüyor.
Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.