Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih!

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ HAZIRLANDI EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.



Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.vÖğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.