Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih!
2020-2021 eğitim-öğretim yılı, Türkiye genelinde uzaktan eğitimle başladı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve öğrenci velisi şimdi de yüz yüze eğitimin başlayacağı ve uzaktan eğitimin sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
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Yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı. İşte, uzaktan eğitimin sona ereceği tarih...
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NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor.
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UZAKTAN EĞİTİM NASIL YAPILACAK?
Uzaktan eğitim, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunma düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir programla yürütülecek.
Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerini gidermeye yardımcı olmayı amaçlıyor.
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ETKİNLİK ÖRNEKLERİ HAZIRLANDI
EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.
Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.vÖğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.