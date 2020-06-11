Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? EBA TV ne zaman bitiyor?

TELAFİ EĞİTİMİN AYRINTILARI Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.



MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.



Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.



