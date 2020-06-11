Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? EBA TV ne zaman bitiyor?
2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamadan uzaktan eğitim ile tamamlanacak. Bu eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler öğrencilerin birinci dönem puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınarak yapılacak. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek? EBA TV ne zaman bitiyor?
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Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek. Bu gelişmelerin duyulmasının ardından, uzaktan eğitimin ne zaman biteceği ve EBA TV yayınlarının sona ereceği tarih merak konusu oldu. İşte, 'Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladığını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.
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TELAFİ EĞİTİMİN AYRINTILARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük titizlik içinde sürdürüldüğünü bildirdi.
Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."