Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız'ın telafi eğitimleri için tarih vermesinin ardından uzaktan eğitimin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Mart ayından bu yana uzaktan eğitim alan farklı kademelerdeki milyonlarca öğrenci, konuya dair tarih bilgisini araştırıyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
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Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi. Gözler şimdi devlet okulları ile özel okullarda uzaktan eğitimin biteceği tarihte. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladığını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.
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TELAFİ EĞİTİMİNİN AYRINTILARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceğini bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim süreci 19 Haziran Cuma günü tamamlanacak.
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze telafi eğitimleri üç hafta sürecek ve ders yılında destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, uzaktan eğitim sürecinin arka planında telafi eğitimlerinin planlanmasıyla ilgili çalışmaların büyük titizlik içinde sürdürüldüğünü bildirdi.
Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"EBA TV ve EBA internet uygulamasını mutlaka yüz yüze telafi eğitimleriyle destekleyeceğiz. Bu süreçte öncelikle öğrencilerimizin okula uyumuna, psikososyal anlamda desteklenmelerine, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerdeki telafisine yoğunlaşıp destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz."