Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıklamasının ardından, bu kez de uzaktan eğitimin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Yaklaşık iki aydır eğitimlerine online şekilde uzaktan devam eden milyonlarca öğrenci, uzaktan eğitimin bitiş tarihini sorguluyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin araştırmalar sürüyor. Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarında başlayan uzaktan eğitim sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ne zaman sona ereceği araştırılıyor. Konuya ilişkin merak edilen soruya yanıt ise Milli Eğitim Bakanı'ndan geldi. İşte, 'Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında okullarda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladığını belirterek, uzaktan eğitim sürecinin 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini belirtti.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.