Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanı açıkladı!

Bilim kurulunun tavsiyeleri, Türkiye'nin ve dünyanın genel gidişatı müsaade ederse okulların açılması için gereken çalışmayı hemen başlatırız. Şu tarihte şu olacak diye yönettiğimiz bir süreç yok. Ama ne zaman ne olursa biz ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. Haziran ayı içerisinde, mayıs ayı içerisinde ne olabilir, hangi yaş gruplarında hangi durumları ne şekilde devreye sokabiliriz eylül başında, ekimde ne olabilir?