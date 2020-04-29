Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? Milli Eğitim Bakanı açıkladı!
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından 23 Mart'tan itibaren süren uzaktan eğitimin sona ereceği tarih, İlkokul ve lisede seviyesinde eğitim gören milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Peki, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
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Uzaktan eğitim kapsamında, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan binlerce ders videosunun yer aldığı EBA aracılığı ile yapılan uzaktan eğitimin biteceği tarih son günlerde araştırması konusu oldu. İşte, 'Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV'nin canlı yayınında soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:
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Bilim kurulunun tavsiyeleri, Türkiye'nin ve dünyanın genel gidişatı müsaade ederse okulların açılması için gereken çalışmayı hemen başlatırız. Şu tarihte şu olacak diye yönettiğimiz bir süreç yok. Ama ne zaman ne olursa biz ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. Haziran ayı içerisinde, mayıs ayı içerisinde ne olabilir, hangi yaş gruplarında hangi durumları ne şekilde devreye sokabiliriz eylül başında, ekimde ne olabilir?
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TELAFİ EĞİTİMİ KAÇ AY OLACAK?
2020-2021 eğitim takvimi nasıl düzenlenirse bu eksiklikleri giderebiliriz konusunda çalışmalarımız hazır. Gidişata bağlı olarak bunu toplumla paylaşacağız. Temmuz ve ağustos aylarını çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız daha baskın.
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Ama böyle bir kriz durumunda senaryo ya da takvim neyi gösterirse ona göre düzenlemeleri yapacağız. Eylül ve ekim daha ağır basıyor ve onun öncesi dönem için çalışmalarımız var. Mayıs ve haziran ayı için de planlamalarımız var.
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Ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla planlamalar üzerine çalışmıyoruz. Eğer planlamalar çerçevesinde bilim kurulu ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs ve haziran ayında okul açarız. Mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil.