Uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? İşte uzaktan eğitimin detaylar

MEB 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' uygulamasını başlattı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin veli, öğrenci, öğretmenlerin görüşlerini almak üzere "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" isimli paylaşım sitesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Selçuk, eğitimin bürokratik bir süreç değil hep birlikte omuzlanması gereken işlevsel bir yönetim alanı olduğuna işaret ederek, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" toplantısını da görüş alışverişi, istişare amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Sosyal mesafe önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişiyi toplantıya davet edebildiklerini, belli koşullara uymak durumunda olduklarını aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece uzman ya da akademisyen görüşü almak değil; bunu velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bir mikro site açtık. Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz."