Uzaktan eğitim ne zaman başlıyor? İşte uzaktan eğitimin detaylar
Uzaktan eğitim için geri sayım başladı. Uzaktan eğitimin ne zaman yapılacağı ve detaylar öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan da oluşuyor. İşte detaylar…
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Uzaktan eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk okulların 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacağını duyurdu. Yüz yüze eğitim ise 21 Eylül tarihinde başlayacak. MEB, yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin uzaktan eğitime devam edebileceğini, bu konuda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi. Peki uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte detaylar...
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak. Yüz yüze eğitim ise 21 Eylül'de başlayacak. Yüz yüze eğitim başladıktan sonra, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sisteminde kronik hastalıklar listesinde hastalığı bulunan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri, durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyle okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebilecek. Bu konuda, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tedbirler alınacak.
UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki birtakım konulardan da oluşuyor.’ dedi.
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MEB 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' uygulamasını başlattı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin veli, öğrenci, öğretmenlerin görüşlerini almak üzere "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" isimli paylaşım sitesini hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Selçuk, eğitimin bürokratik bir süreç değil hep birlikte omuzlanması gereken işlevsel bir yönetim alanı olduğuna işaret ederek, "Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var" toplantısını da görüş alışverişi, istişare amacıyla düzenlediklerini söyledi. Sosyal mesafe önlemleri çerçevesinde sınırlı sayıda kişiyi toplantıya davet edebildiklerini, belli koşullara uymak durumunda olduklarını aktaran Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece uzman ya da akademisyen görüşü almak değil; bunu velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' isimli uygulamayı hayata geçirdik. Bir mikro site açtık. Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri bunu değerlendirmek istiyoruz."