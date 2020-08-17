Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanı’ndan uzaktan eğitim açıklaması
Okulların durumuyla ilgili detaylar geride bıraktığımız hafta netleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin devam edeceğini açıkladı ve tarih bilgisi verdi. Peki, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte Milli Eğitim Bakanı’ın uzaktan eğitim süreciyle ilgili verdiği bilgiler…
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Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin beklediği açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.
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Eğitimcilerin sınıflarındaki her bir öğrencinin gözünün içine bakıp derse öyle başladığını ifade eden Bakan Selçuk, bunun böyle devam etmesi ve okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet ederek, "okulları birlikte açacağız" dediklerini ve bu sorumluluğu paylaşmak istediklerini belirtti.
Bu süreçte Bakanlık olarak okulların sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği, fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştıklarını, hazırlıkları ve standartları da tamamladıklarını anlatan Selçuk, uzun süreden beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptıkları görüşmeler neticesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına nasıl başlanacağıyla ilgili kararları olgunlaştırdıklarını söyledi.
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Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."
Hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Selçuk, okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını bildirdi.
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Özel okullar uzaktan eğitime hazır
Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı karar doğrultusunda isteyen özel okulların 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacağını anımsattı.
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Her özel okulun uzaktan eğitime ilişkin çalışmalarını bağımsız şekilde yürüttüğünü belirten Dal, bu dönemde özel okulların varlığını sürdürebilmesi için ciddi bir altyapıya sahip olması gerektiğini söyledi.
Özel okulların mart ayından itibaren uzaktan eğitime başladığını hatırlatan Nurullah Dal, "Yeni dönemde de telafi için 15 gün okula gidilmesi halinde, yemek ve servis hizmeti hesaplanarak mahsuplaşma yapılacaktı. Ancak yüz yüze eğitime telafi için müsaade edilmediğinden ve 21 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılına başlanacağından, geçen yılın hesabını özel okulların artık bekletmemesi gerekiyor. Bu noktada velilerimiz okullarıyla görüşerek varsa alacakları bunları mahsuplaşabilirler." diye konuştu.