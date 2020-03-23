Uzaktan eğitim hangi kanallarda saat kaçta yayınlanıyor? Uzaktan eğitimde yoklama ve teneffüs var mı?
Corona virüs önlemleri kapsamında karar verilen uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler sürece ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle yoklama ve teneffüs konusu merak ediliyor. Yayını kaçıranlar tekrarlarını izleyebilecek. İlk ve ortaokullar için 13.30-18.00 ve 18.00-22.30 arasında tekrar yayınları olacak. Liseliler için dersler 15.00-21.00’de tekrarlanacak. Peki, uzaktan eğitim nasıl oluyor? Uzaktan eğitim hangi kanallarda saat kaçta yayınlanıyor? Uzaktan eğitimde yoklama ve teneffüs var mı?
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Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesine karar verilmiş, MEB’ten (Milli Eğitim Bakanlığı) uzaktan eğitim açıklaması gelmişti. Öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması ve akademik takvimin sekteye uğramaması için 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim uygulaması başladı. TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. Peki, uzaktan eğitim nasıl olacak? Uzaktan Eğitimde yoklama, teneffüs, ders tekrarı var mı? Uzaktan eğitimde sınav uygulanacak mı?
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UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT’den yayın yapılacak. Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın içerikleri paylaşılacak. Gün boyunca yayın olacak. Bu yayınların da saatleri ve sınıf seviyeleri belirlendi.
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Milli Eğitim Bakanlığı, TRT’de yayınlanacak ilkokul, ortaokul ve liseler için ‘eba (eğitim bilişim ağı) TV uzaktan eğitim programı’nı açıkladı. Her kademe için haftalık ders programı belirlendi. TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. TRT bu yayınları SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek.
İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler..
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UZAKTAN EĞİTİMDE YOKLAMA VAR MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde yoklamanın olmayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “Yoklama almayacağız. Amacımız evlatlarımızın daha çok öğrenmesi, kendilerini geliştirmesi. TV ile uzaktan eğitimin amacı çocuklarımızın derslerden soğumamasını sağlamak. 23 Mart’ta okulda hangi konular işlenecekse TV’de o konular işlenecek. Sonrasında telafi çalışması, bunlara hazırız” dedi.
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TENEFFÜS OLACAK MI?
İki ders arası 10 dakika mola verilecek ve bu mola sırasında ‘Etkinlik Kuşağı’ yayınlanacak. Öğrencilerin bu sürede televizyon başında olma zorunluluğu olmayacak.
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UZAKTAN EĞİTİMDE SINAV YAPILACAK MI?
Sınav yapılacağına dair net bir karar yok. Ancak Bakan Selçuk’un açıklamalarına göre, uzaktan eğitimde görülen konular sınavda çıkmayacak. Sınavda çıkacak sorular yüz yüze eğitimde öğretilen konular olacak.
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UZAKTAN EĞİTİMDE SORU İMKANI VAR MI?
Öğrenciler soruları olduğunda kendi ders öğretmenlerine EBA üzerinden sorularını sorabilecek. Bakanlık, uzaktan eğitimle ilgili soruları Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi’nin (MEBİM) 444 0 632 numaralı danışma hattından yanıtlayacak. Zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi yapılacak.