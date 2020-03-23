Uzaktan eğitim hangi kanallarda saat kaçta yayınlanıyor? Uzaktan eğitimde yoklama ve teneffüs var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, TRT’de yayınlanacak ilkokul, ortaokul ve liseler için ‘eba (eğitim bilişim ağı) TV uzaktan eğitim programı’nı açıkladı. Her kademe için haftalık ders programı belirlendi. TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul, TRT-EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacak. TRT bu yayınları SD (standart çözünürlüklü) ve HD (yüksek çözünürlüklü) görüntü kalitesiyle toplam 6 kanal üzerinden gerçekleştirecek.



İlkokul 1’inci ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci ve 6’ncı sınıflar 10.00 ve 10.30’da; 3’üncü ve 7’nci sınıflar 11.00 ve 11.30’da; 4’üncü ve 8’inci sınıflar 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecek. İlkokullarda yetiştirme programı 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar 09.00, 09.30 ve 10.00’da; 10’uncu sınıflar 10.30, 11.00 ve 11.30’da; 11’inci sınıflar 12.00, 12.30 ve 13.00’te; 12’nci sınıflar 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçecekler..



