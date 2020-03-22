Uzaktan eğitim hangi kanallarda olacak? EBA uzaktan eğitim ders programı (ilkokul, ortaokul, lise)

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından yarından itibaren uzaktan eğitim başlatılacak. Günler öncesinden detayları belirlenen uzaktan eğitimle ilgili hem öğrencilerin hem de velilerin kafasında pek çok soru var. Peki, uzaktan eğitim hangi kanallarda olacak? Ders programları nasıl takip edilecek? İşte uzaktan eğitim süreciyle ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları…