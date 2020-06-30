Uzaktan eğitim değerlendirme anketi nereden yapılacak? MEB’den çevrimiçi kazanım değerlendirmesi
Uzaktan eğitim değerlendirme anketi için araştırmalar hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ‘Çevrimiçi Kazanım Değerlendirme Uygulaması’nı hayata geçirecek. Uygulama resmi ortaokul ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve liselerin 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik yapılacak. Peki uzaktan eğitim değerlendirme anketi nereden yapılacak?
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Uzaktan eğitim değerlendirme anketinin nereden yapılacağı ve hangi tarihler aralığında gerçekleştirileceği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde ‘Çevrimiçi Kazanım Değerlendirme Uygulaması’nı hayata geçirecek. Bu uygulama ile uzaktan eğitim sürecinde ortaokul ve lise öğrencilerinin kazanımları edinme düzeylerini tespit etmek amaçlanıyor. 5, 6, 7 ve liselerin 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler farklı tarihlerde uygulamaya katılacak.
Uygulama süresi tüm sınıf seviyelerindeki tüm testler için 40 dakika olacak. Her testte 20 soru bulunacak. Uygulama sonunda doğru, yanlış ve boş bırakılan soruların sayıları görülebilecek, ancak bu sonuç herhangi bir yerde not veya puan olarak kullanılmayacak. Ortaokul öğrencilerine Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizce, lise öğrencilerine ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, tarih, coğrafya, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce testleri uygulanacak. Her öğrenci, sistemin kendisine rastgele atadığı sadece bir dersten uygulamaya katılacak.