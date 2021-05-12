Uzaktan eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman açılacak? MEB'ten son dakika kararı
Tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs tarihi için öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Bu tarihte okula gidip gidemeyeceklerini merak eden öğrenciler, MEB'in açıklamalarına odaklanmışken, Bakanlık'tan flaş bir açıklama geldi. Peki, uzaktan eğitim bitecek mi? Okullar ne zaman açılacak?
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Farklı kademelerde eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci, 17 Mayıs sonrası okulların akıbetini merak ediyor. Eğitimin kalan kısmını online mı yoksa yüz yüze mi geçireceklerini araştıran öğrenciler için net bilgi geldi. İşte, MEB'in son dakika 17 Mayıs açıklaması...
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MEB: "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."