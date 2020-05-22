Uzaklaştırma bitti Taha Tatlıcı, Günay Musayeva'nın kapısına dayandı
Magazin dünyasının sansasyonel çiftlerinden Günay Musayeva ve Taha Tatlıcı arasında sular durulmuyor. Daha önce de şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu. Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, darp olayını köşesine taşıdı, 'Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama çocuğa ve kadına yönelik şiddet kırmızı çizgim. Umarım Tatlıcı, genç bir kadına, bir anneye yaşattıkları için gerekli cezayı alır.' ifadelerini kullandı. İşte Mehmet Üstündağ'ın yazısı....
“Ne olur beni kurtarın” diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koşmuş, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulunmuş.
5