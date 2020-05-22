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Magazin
Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 08:26,

Uzaklaştırma bitti Taha Tatlıcı, Günay Musayeva'nın kapısına dayandı

Magazin dünyasının sansasyonel çiftlerinden Günay Musayeva ve Taha Tatlıcı arasında sular durulmuyor. Daha önce de şiddet haberleriyle gündeme gelen çift, bir kez daha karakolluk oldu. Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, darp olayını köşesine taşıdı, 'Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama çocuğa ve kadına yönelik şiddet kırmızı çizgim. Umarım Tatlıcı, genç bir kadına, bir anneye yaşattıkları için gerekli cezayı alır.' ifadelerini kullandı. İşte Mehmet Üstündağ'ın yazısı....

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Duyduğuma göre Günay Musayeva, kendisini dövdüğü ve tehdit ettiği gerekçesiyle Taha Tatlıcı’dan şikayetçi olmuş.

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Ünlü manken, sevgilisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı çıkarttırmış.Ancak Tatlıcı, 1 aylık süre biter bitmez soluğu Musayeva’nın evinde almış.

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“Ne olur beni kurtarın” diyerek komşularından yardım isteyen Musayeva, evden çıkmayı başarınca yeniden karakola koşmuş, kapısına kadar gelip tehditlerine devam eden Tatlıcı hakkında ikinci bir şikayette bulunmuş.

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Taha Tatlıcı’nın daha önce de Günay Musayeva ve oğluna şiddet uyguladığı haberleri basına yansımıştı. Şiddetin her türlüsüne karşıyım ama çocuğa ve kadına yönelik şiddet kırmızı çizgim. Umarım Tatlıcı, genç bir kadına, bir anneye yaşattıkları için gerekli cezayı alır.

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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